El tren turístico regresa a las calles de Santiago de Compostela este martes 15

🚂 Hoxe reanúdase o servizo do tren

turístico. Trátase dunha actividade para todas as

idades que permite coñecer a historia e tradicións de

Santiago, durante un percorrido de 45 minutos con

saída na Praza do Obradoiro.https://t.co/9oZVikD8p2 pic.twitter.com/M9etjWVMOy