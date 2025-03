Valdoviño (A Coruña) más allá del surf: el auge del turismo natural y el avistamiento de aves

Con 17 playas y 25 kilómetros de costa, Valdoviño se ha convertido en uno de los principales escenarios para la práctica de surf en Galicia y en toda España. Sus condiciones naturales son excepcionales, pero el esfuerzo del ayuntamiento y las escuelas de surf ha ido más allá de las olas, logrando desestacionalizar el turismo y hacer de Valdoviño un destino del que poder disfrutar a lo largo de todo el año.

"¿Qué hay mucho temporal? Pues me voy a Villarrube. ¿Qué voy a buscar olas? Pues me voy a la fábrica de olas, que es Pantín, o a Campelo. Nuestras condiciones son magníficas para hacer ese deporte. Eso no lo tenemos en Europa continental, y es lo que está atrayendo a mucha gente", explica su alcalde, Alberto González.

La Playa de Pantín, conocida por albergar desde 1989 el Pantín Classic, ha puesto a Valdoviño en el mapa internacional del surf, pero son muchas las iniciativas que han hecho que este municipio de la Costa Ártabra atraiga a miles de turistas fuera de la temporada estival.

Su inclusión en la Red de Pueblos del Surf, una propuesta del Ministerio de Industria que impulsa el desarrollo turístico vinculado a este deporte, refuerza su posición como destino clave. Además, Valdoviño alberga el único museo del surf en España y en 2023 fue sede del único congreso de medicina de surf celebrado en el país.

"Valdoviño tiene ese referente del mar. Tenemos que generar una marca y un conocimiento, y la nuestra está vinculada a un elemento clave, el mar" Alberto González, alcalde de Valdoviño

Las Banderas Azules, otorgadas por la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE), certifican la calidad de sus playas en limpieza, seguridad y sostenibilidad. Pero Valdoviño va más allá, apostando por un turismo accesible con iniciativas como el surf paralímpico, facilitando la práctica de este deporte a personas con movilidad reducida.

"Vienen con clubes y selecciones nacionales, y aunque no estén en competición, acaban regresando", destaca el alcalde. Entre las nuevas propuestas en marcha está la "Semana Azul", una alternativa a la tradicional "Semana Blanca" de esquí, pensada para que niños y jóvenes descubran el mar y los deportes acuáticos.

"Valdoviño tiene ese referente del mar. Tenemos que generar una marca y un conocimiento, y la nuestra está vinculada a un elemento clave, el mar", asevera Alberto González.

Valdoviño, en una jornada soleada. Jorge López

Los meses de mayor afluencia van de marzo a noviembre, con picos en Semana Santa y verano. Sin embargo, el turismo no desaparece en invierno. De diciembre a febrero, Valdoviño se transforma en un destino para amantes de la naturaleza, con el auge del birding- avistamiento de aves- y el turismo vinculado a su entorno geológico.

Más allá de surf: El Geoparque de Cabo Ortegal y Birding

El turismo natural se debe, en parte, gracias al reconocimiento de Geoparque de Cabo Ortegal reconocido por la Unesco, el único reconocimiento de la Unesco en la zona norte de Galicia y la única candidatura de España en el año 2023. Esta distinción reconoce su importancia geológica internacional, que en el caso de Cabo Ortegal pone en valor su riqueza a nivel geológico, con rocas de más de 490 millones de años y materiales que normalmente se encuentran a más de 70 kilómetros de profundidad.

Así, este reconocimiento también conlleva una serie de responsabilidades para mantener el geoturismo, la gastronomía local y la producción sostenible. "Nos obliga a hacer un desarrollo local desde todos los puntos de vista: generar geofoods, geoproductos... Tenemos también un sector marisquero muy fuerte, no tenemos puerto, pero sí marisqueo. Nuestros alimentos son de calidad y proximidad para que se consuman y vendan en el ámbito del geoparque, en el territorio", explica González.

Vista aérea de la laguna de A Frouxeira y el arenal de Valdoviño. Galicia Turismo Rural

El birding- avistamiento de aves- es otra de las atracciones que está despertando el interés del turista. La laguna de A Frouxeira es el escenario estrella donde poder ver multitud de especies diferentes de aves, tanto residentes como migratorias: águilas pescadoras, garzas reales, cigüeñas, anátidas y limícolas, así como una gran diversidad de paseriformes.

"Valdoviño tiene un factor fundamental, prácticamente toda su costa es espacio natural. El birding, sobre todo en épocas de migración, está generando que la gente venga a lo largo de todo el año”, explica Alberto González.

El turismo de autocaravanas y vivienda turística: los dos grandes retos

El tipo de turismo en Valdoviño se diversifica a lo largo de la semana. Entre semana predominan pequeños grupos de dos o tres personas, parejas jóvenes que buscan actividades al aire libre. Los fines de semana el perfil cambia, con más presencia de familias.En cualquier caso, el deporte siempre es un eje central de la experiencia turística.

Uno de los pilares de este modelo es el turismo de autocaravanas y camping. Con tres campings y un área de estacionamiento específica, Valdoviño cuenta con más de 600 plazas para autocaravanas, tiendas de campaña y campistas que funciona durante todo el año. Sin embargo, este auge también trae consigo una problemática importante, especialmente en materia de regulación y ordenamiento.

Mirador de Oural, en Valdoviño. Turismo de Valdoviño

En Galicia, la legislación vigente no permite a los ayuntamientos actuar con plena

capacidad legal en la gestión del estacionamiento y pernocta de autocaravanas. "Aquí puedes dejar la caravana en todos lados porque es un vehículo, cosa que no pasa en otras comunidades autónomas. Aunque los campings están llenos, a veces hay más de cien autocaravanas por libre en todas las playas", explican desde el ayuntamiento, y a pesar de que la Xunta prohíbe la pernocta en la Red Natura, no se han implementado medidas efectivas para controlar el flujo de autocaravanas.

Otro fenómeno en auge es el de las viviendas turísticas, cuya regulación también acarrea problemas, y es que cada vez hay más casas rurales y apartamentos en alquiler turístico, lo que ha generado un aumento de precios y una mayor dispersión del acceso a la vivienda habitual.

El problema radica en que las viviendas de uso turístico dependen de la normativa autonómica, que las inscribe como empresas dentro del régimen de actividades turísticas, por lo que los ayuntamientos carecen de capacidad de regulación directa sobre su crecimiento.

La desestacionalización

Más allá de los turistas que se quedan unos días, Valdoviño recibe a miles de personas cada año que llegan desde municipios cercanos para disfrutar del día como Narón, Fene, As Pontes... Un turismo de proximidad que, desde el ayuntamiento, consideran clave para la economía local.

"Siempre hablamos del turista que viene a dormir, pero el turista de proximidad que viene a disfrutar de su espacio, no deja de ser turista. Una persona que viene a comer, a tomar un café o a disfrutar del paisaje sigue siendo un turista, y son importantes para la actividad económica", destaca el alcalde, Alberto González.

"El poder unificar el turismo unifamiliar, el deportivo y el turismo de naturaleza es lo que está permitiendo la desestacionalización" Alberto González, alcalde de Valdoviño

Ahora que se acerca la Semana Santa, desde el ayuntamiento también destacan como un punto a favor la posición geográfica del municipio, situado entre la zona de Ortegal, Ferrol y la ciudad de A Coruña, "un posicionamiento que nos da mucha capacidad para acoger visitantes". Si bien es cierto que en la comarca de Ferrolterra la Semana Santa tiene su epicentro en la ciudad de Ferrol, en Valdoviño también notan una mayor afluencia.

"La Semana Santa ferrolana tiene una tradición lógica y, evidentemente, tenemos que aprovecharnos. Las sinergias tienen que ser, pero cada elemento tiene su identidad, en Semana Santa tira Ferrol", explica Alberto González, quien incide de nuevo en sus tres ejes principales para desestacionalizar el turismo. "El poder unificar el turismo unifamiliar, el deportivo y el turismo de naturaleza es lo que está permitiendo la desestacionalización".