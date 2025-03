Este es el vuelo más barato desde A Coruña para viajar esta primavera: ida y vuelta desde 51 euros

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, el ambiente se llena de energía y buen rollo. La gente comienza a planificar sus vacaciones, aprovechando los días soleados, puentes y festivos que se avecinan. Si estás pensando en una escapada antes de que los precios aumenten en la época estival prepara tu maleta, porque tienes a tu disposición un vuelo internacional de ida y vuelta por solo 51 euros en la primera semana de abril a un destino de ensueño y muy popular. Te contamos cuál es el destino, las fechas y los horarios.

Existen múltiples plataformas online que te permiten comparar precios para conocer qué días son los más asequibles a la hora de coger un billete de avión, si bien es cierto que el portal más consultado es Skyscanner. Esta web ofrece la posibilidad de descubrir los destinos, dentro y fuera de España, con mejor precio para diferentes fechas. En plena primavera, en Quincemil hemos encontrado un lugar ideal para disfrutar de un viaje espectacular sin dejarte un riñón.

Ida y vuelta a Londres por 51 euros

Londres en primavera. Shutterstock

Si estás buscando una escapada antes de que el verano llegue y quieres aprovechar al máximo la primavera, Vueling ofrece un vuelo de ida y vuelta a Londres por 51 euros. La salida está programada para el lunes 31 de marzo a las 16:45 horas, con llegada al destino a las 17:40 horas. Por su parte, el regreso es el domingo 6 de abril a las 06:50 horas con llegada a la ciudad herculina a las 09:55 horas. En ambas opciones el vuelo es directo, por lo que te puedes olvidar de las escalas y las esperas en los aeropuertos.

Londres es un destino perfecto porque te permite disfrutar de su increíble historia, cultura y belleza. Desde los emblemáticos Big Ben y el Palacio de Buckingham hasta los museos de renombre mundial como el British Museum y la National Gallery, hay opciones para todos los gustos que te permitirán vivir la semana al máximo. Además, perderte por sus calles y descubrir sus encantadores barrios como Covent Garden y Notting Hill es una experiencia que, seguro, te encantará. Puedes aprovechar para darte un capricho y hacer algunas compras "únicas".

La gastronomía londinense también merece una mención especial. No puedes irte sin probar un auténtico fish and chips o disfrutar de un tradicional afternoon tea en alguno de los diversos cafés históricos de la ciudad. No obstante, si prefieres otro tipo de cocina, no tienes de qué preocuparte, porque en Londres puedes encontrar restaurantes con comida de diferentes países en casi todas las esquinas, por lo que eso no será ningún problema.

Alrededores de Londres para hacer una visita

Dado que este vuelo te ofrece la oportunidad de disfrutar de una semana entera de vacaciones, puedes aprovechar para explorar los alrededores de Londres.

Lugares como Windsor, con su majestuoso castillo, están a menos de una hora en tren desde Londres, por lo que es la opción ideal para dedicarle un día en tu travesía. Otra opción muy recomendable es Oxford, conocida por su prestigiosa universidad y su arquitectura. Aquí te recomendamos disfrutar de un paseo por el Jardín Botánico o a lo largo del río Cherwell. Tan solo necesitas 50 minutos en tren para llegar. También a menos de una hora no puedes perder la oportunidad de visitar Cambridge para disfrutar de su espectacular belleza y perderte entre sus calles.