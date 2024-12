Santiago y O Grove (Pontevedra) piden a la Xunta que la Atriga gestione la tasa turística

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el alcalde de O Grove (Pontevedra), José Antonio Cacabelos, han mantenido este jueves un encuentro en el Pazo de Raxoi para trasladar el trabajo realizado sobre la implantación de la tasa turística en sus respectivos municipios y tras el que han coincidido en demandar a la Xunta que "reconsidere" su posición y que sea la Atriga quien gestione este impuesto.

En declaraciones a los medios después de la reunión, Sanmartín ha insistido en que esta no es una cuestión "única" de la capital gallega y ha vuelto a reprochar que esta ley se incluyese en la ley de acompañamiento a los presupuestos.

"Non podo deixar de dicir unha vez máis que non nos parece o máis axeitado que se incluíse xustamente este debate que debería ir nunha lei específica con tempo suficiente para que tambén os distintos grupos se posicionasen, para que se poidese falar co sector e tamén para que se lle dé voz ao conxunto de concellos do país, porque esta non é unha cuestión única de Santiago de Compostela", ha apuntado.

La regidora nacionalista ha señalado que, aunque Santiago tiene "as súas singularidades", este es un tema que influye en muchos otros ayuntamientos que ven cómo se incrementa su población en determinados momentos del año.

También ha criticado el contenido definitivo que aparece en esa enmienda del PP porque no recoge "un procedemento que era lóxico": "Que a Atriga, que podía, de maneira clara, xestionala, facer a recaudación, e logo pasar unha porcentaxe importante deses ingresos aos municipios afectados".

Por su parte, el alcalde de O Grove, que ha "suscrito" lo avanzado por la alcaldesa de Santiago, ha manifestado que se trata de "un problema profundo", que es "un problema de financiamiento de administración local".

Cuadruplicar población en épocas estivales

Cacabelos ha explicado que tanto los turistas como los vecinos demandan al consistorio local "más calidad y excelencia en los servicios", recordando que en las épocas estivales municipios como O Grove pueden "cuadruplicar la población habitual".

"Esto significa claramente un incremento de los costes de los servicios que tenemos que ofrecer, limpieza de calles, mantenimiento de zonas verdes, seguridad, mantenimiento de las playas, limpieza de las playas, infraestructuras, socorristas, recogida de basura, costes energéticos del bombeo de agua por el alto consumo de agua, etc.", ha detallado.

En esta línea, el regidor ha puesto en valor que el Concello de Santiago "abre un camino" para que se adhieran otros ayuntamientos como O Grove, que ya ha avanzado que solicitará esa tasa turística, aunque ha lamentado que la localidad pontevedresa, "más pequeña estructuralmente y en cuento a recursos humanos", puede tener "dificultades en la tramitación".

"¿Tenemos que seguir pidiendo a los vecinos? No, creo que aquí tenemos que compartirlo todos, porque además el turista cada vez nos exige más y es una fórmula clara de ofrecer más calidad en nuestros servicios y en nuestras infraestructuras", ha aseverado.

Por eso, ha afirmado que "hay que sentarse en una mesa" -Fegamp y Xunta- para hablar "de las cosas que afectan a los ayuntamientos, financiación local en general, pero, muy concretamente, en los ayuntamientos turísticos".

También ha coincidido con Sanmartín en señalar que esta tasa "merecería un trato legislativo propio" y que se sentarán administración local, Xunta y sector para "perfilar una ley propia" que, en su opinión, "sería más apoyada y con mayor respuesta y más aceptada por todos".

"Estoy convencidísimo de que, sobre todo los municipios turísticos, vamos a tener más coincidencias que discrepancias, pero es necesario esa convocatoria y esa necesidad de debate", ha zanjado antes de insistir en que O Grove "va a dar los pasos" para solicitar a la Xunta la implantación de la tasa.

Plazos

Por otra parte, cuestionada por los plazos para implantar esta tasa, Sanmartín ha asegurado que "ten que ser canto antes", pero ha reiterado que hay que esperar a "coñecer cal é finalmente o texto final resultante".

"Aínda non está aprobado ese texto, temos que ver cumpra con todas as cuestións legais, falaremoos no seu momento de si realmente vemos que é un texto que se poida aplicar", ha señalado la alcaldesa. "No momento no que se nos diga que si, comezaremos a traballar de maneira intensa. Queremos que iso poida ser unha realidade o máis rápido posible", ha expuesto.

Por último, Sanmartín ha insistido en demandar a la Xunta que "reconsidere" su postura y que la Atriga recaude este impuesto, ya que, ha reiterado, "solucionaría moitos problemas que despois van vir en municipios máis pequenos".