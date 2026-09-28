La Universidad de A Coruña y la AESIA preparan proyectos comunes para impulsar una IA segura

La Universidad de A Coruña (UDC) y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) avanzan en la definición de nuevos proyectos de colaboración para impulsar una inteligencia artificial segura, responsable y al servicio de la sociedad. Este fue el principal objetivo del encuentro mantenido hoy entre el rector de la UDC, Ricardo Cao, el director general de la AESIA, Alberto Gago, la nueva vicerrectora de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial de la Universidad, Laura Castro, y el vicerrector de Investigación y Transferencia, Jerónimo Puertas.

Durante la reunión, ambas instituciones pusieron en valor la estrecha colaboración que mantienen desde la creación de la AESIA y abordaron diferentes iniciativas que desarrollarán de forma conjunta en ámbitos estratégicos como la alfabetización en inteligencia artificial, la formación especializada y la promoción de un uso seguro, responsable y confiable de estas tecnologías.

El director general de la AESIA destacó la contribución de la Universidad de A Coruña al ecosistema de conocimiento e innovación que permitió consolidar la presencia de la Agencia en la ciudad. "La AESIA tiene una profunda deuda de gratitud con la Universidad de A Coruña. Su apoyo, compromiso y capacidad de liderazgo fueron fundamentales para que hoy la Agencia tenga su sede en A Coruña y pueda desarrollar desde aquí una labor de referencia nacional e internacional en materia de inteligencia artificial", señaló.

Por su parte, el rector de la UDC, Ricardo Cao, destacó que la colaboración entre ambas entidades constituye una oportunidad estratégica para seguir reforzando el papel de A Coruña como referente en la investigación, innovación y desarrollo de la inteligencia artificial. "La UDC comparte con la AESIA el compromiso de impulsar una inteligencia artificial que genere valor para la sociedad, que contribuya al progreso económico y social y que se desarrolle desde principios éticos, de confianza y de respeto a los derechos de las personas", afirmó.

Ambas partes coincidieron además en la necesidad de continuar promoviendo iniciativas que acerquen el conocimiento sobre inteligencia artificial a la ciudadanía, impulsen la capacitación digital y favorezcan una adopción tecnológica basada en la confianza.

La UDC, presente en el Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial de la AESIA

El encuentro sirvió también para poner en valor la participación activa de la Universidad de A Coruña en el Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial de la AESIA, un espacio de reflexión y diálogo multidisciplinar que reúne a 27 especialistas de máximo nivel, entre los que se encuentran las investigadoras Amparo Alonso y Verónica Bolón, del CITIC, para analizar el impacto de la inteligencia artificial y anticipar tendencias y retos en este ámbito.

La presencia de profesionales de la UDC en este grupo evidencia el papel relevante que la Universidad desempeña en los debates sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial en España y su contribución a la generación de conocimiento y a la definición de modelos de desarrollo tecnológico responsables.

La UDC y la AESIA reafirmaron su voluntad de seguir trabajando conjuntamente para consolidar A Coruña como un polo de referencia en innovación digital e inteligencia artificial, promoviendo iniciativas que combinen excelencia académica, transferencia de conocimiento e impacto social.

Este encuentro refleja la colaboración permanente entre ambas instituciones, una alianza estratégica que continúa generando oportunidades para el desarrollo del talento, la investigación y la construcción de una inteligencia artificial responsable, sostenible, confiable y beneficiosa para el conjunto de la sociedad.