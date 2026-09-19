Equipo de Innogando, empresa nacida en el rural gallego y reconocida por la Comisión Europea por su innovación y buen uso de fondos europeos. Innogando

La empresa gallega que es un ejemplo en la UE tras inventar los collares GPS para vacas: ya los llevan 30.000 reses

Una empresa tecnológica creada en un pequeño municipio del rural lucense se ha convertido en uno de los ejemplos escogidos por la Comisión Europea para mostrar el impacto de los fondos comunitarios. Se trata de Innogando, nacida en Abadín en 2020 y creadora de RUMI, un sistema de collares inteligentes que permite a los ganaderos conocer desde el móvil dónde se encuentran sus animales y qué les está ocurriendo.

La compañía protagoniza la vertiente gallega de la campaña El Presupuesto Europeo, Juntos Más Fuertes, con la que la Comisión pretende mostrar proyectos financiados con fondos comunitarios que han generado innovación, actividad económica y empleo. Galicia participa en esta iniciativa junto a Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha.

La historia de Innogando parte precisamente de la ganadería. Elio López, uno de sus cofundadores, procede de una familia ganadera y conocía de primera mano problemas cotidianos como tener que localizar a los animales, controlar su estado o detectar incidencias sin poder estar permanentemente junto a ellos.

"Veía diariamente cuáles eran los problemas que había que resolver en la granja familiar. Buscábamos una solución que nos permitiese solucionar esos problemas diarios a través de la tecnología", explica López.

De esa necesidad nació RUMI. Los dispositivos combinan GPS y sensores para recopilar información que posteriormente puede consultar el ganadero mediante una aplicación. El sistema permite monitorizar cuestiones como la ubicación, la rumia, el descanso, el pastoreo o determinados comportamientos relacionados con la reproducción.

Más de 1,5 millones vinculados a fondos europeos

El crecimiento de la empresa ha estado acompañado por financiación pública. Según los datos publicados por la propia Comisión Europea, Innogando ha captado desde 2021 más de 1,54 millones de euros de programas y fondos europeos, destinados a ámbitos como innovación, digitalización, desarrollo rural, inteligencia artificial, sostenibilidad y creación de empleo.

La compañía ha recibido apoyo procedente, entre otros, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). La empresa también participa actualmente en proyectos de I+D como SmartCalving, orientado a mejorar mediante sensores y algoritmos la predicción de los partos en ganado vacuno.

López considera que este respaldo ha resultado especialmente importante por la naturaleza del proyecto. A diferencia de un negocio que puede comenzar a comercializar inmediatamente después de constituirse, recuerda que desarrollar tecnología propia requiere años de investigación antes de generar ingresos.

Vaca con un collar inteligente con GPS de Innogando. Innogando

"Nosotros tardamos casi dos años en tener nuestra primera venta", explica. Los fondos, añade, permitieron sufragar especialmente personal e investigación y desarrollo. "Tienen una importancia crucial porque nos financian sobre todo gastos de personal y gastos de I+D, lo cual hace mucho más factible que el producto y que el proyecto llegue al mercado".

Toda la tecnología, asegura López, se desarrolla dentro de la propia compañía, desde el hardware y el software hasta los algoritmos, acompañada de procesos de validación científica.

Vacas sin cercas físicas

Uno de los desarrollos más recientes es RUMI Pro, que incorpora un sistema de vallado virtual. El ganadero puede dibujar desde el teléfono el perímetro en el que quiere mantener a los animales sin necesidad de instalar una cerca física.

Cuando el animal se aproxima al límite recibe primero señales acústicas y, si continúa avanzando, una corrección eléctrica de baja potencia a través del collar. La empresa señala que el ganado aprende a reconocer estos límites progresivamente.

"Tú, en el móvil, le dibujas una parcela al animal y conseguimos mantenerlo en esa zona sin necesidad de vallados físicos", resume López.

Tecnología "nacida en el rural y para el rural"

La elección de Innogando por parte de la Comisión tiene además un componente territorial. La compañía nació en Abadín, un municipio de la provincia de Lugo, y la institución europea la presenta como muestra de que la inversión en innovación puede contribuir a crear actividad económica y empleo cualificado sin abandonar el medio rural.

López asegura que la empresa se creó en un núcleo donde vivían apenas medio centenar de personas y que actualmente su plantilla se acerca también a los 50 trabajadores. "Para nosotros desde luego es un orgullo", señala sobre la elección de la Comisión.

"Conseguimos crear una empresa tecnológica en un pueblo en el que vivían pocas personas y hoy tenemos una empresa dándole un futuro diferente a la gente del rural", destaca.

Ganadera de Innogando. Innogando

La filosofía, explica, consiste en desarrollar tecnología desde el propio territorio para resolver los problemas de quienes continúan trabajando en él. "Creo que un punto clave para que nos seleccionaran como parte de su campaña es que es tecnología nacida en el rural y para el rural".

La Comisión comparte ese planteamiento y vincula el proyecto con su objetivo de favorecer que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto vital en las zonas rurales. La institución destaca también que esta clase de tecnología puede contribuir al relevo generacional al reducir desplazamientos y tareas de vigilancia y facilitar la conciliación de los ganaderos.

La internacionalización como objetivo

El proyecto ya ha superado las fronteras gallegas. Según la Comisión Europea, Innogando cuenta actualmente con más de 25.000 dispositivos activos en España y Portugal. La propia compañía eleva a más de 30.000 los animales monitorizados por su tecnología.

El siguiente objetivo es profundizar en la internacionalización. López asegura que existen menos de una decena de compañías en el mundo desarrollando tecnologías similares y que Innogando pretende crecer tanto en Europa como en América.

En octubre, la empresa acudirá a ferias en Francia y Alemania para comprobar el interés que despierta su tecnología fuera de los mercados en los que ya opera. "Vamos a estas dos ferias con el objetivo de validar que nuestra tecnología tiene carácter internacional y que interesa a más gente", explica.

App de RUMI, el proyecto de Innogando que utiliza collares con GPS para el ganado. Innogando

Su previsión sobre el futuro de la ganadería es ambiciosa. López está convencido de que la monitorización individual terminará generalizándose y que "dentro de diez años, cada animal de producción que esté en el rural llevará un dispositivo encima para controlarlo".

Y añade una aspiración mucho más concreta: "No sé si será el nuestro, pero ojalá lo sea".