La Liga Maker Drone busca nuevos talentos en Galicia: el reto de construir un dron con impacto social

La Fundación Barrié y el centro tecnológico ITG ponen en marcha la sexta edición de la Liga Maker Drone, una competición educativa dirigida a estudiantes de 2º de ESO de toda Galicia que los reta a desarrollar un sistema basado en drones capaz de solucionar un problema social concreto.

Los centros educativos interesados podrán presentar sus candidaturas hasta el 25 de septiembre. La competición contará con un máximo de 18 equipos, además de otros cinco que quedarán en lista de reserva.

Cada grupo estará formado por entre siete y diez integrantes y contará con un profesor-tutor. Una vez conocido el reto de esta edición, los estudiantes tendrán que desarrollar su propia solución combinando diferentes disciplinas tecnológicas.

Antes de enfrentarse a la competición final, recibirán formación sobre pilotaje y seguridad de drones, materiales y fabricación, mecatrónica y sistemas avanzados. También realizarán sesiones específicas de entrenamiento para perfeccionar sus habilidades de vuelo.

De una idea a un dron funcional

El objetivo de la iniciativa es que los participantes no se limiten a aprender conceptos teóricos, sino que los utilicen para resolver un problema real. En la pasada edición, por ejemplo, 170 estudiantes de centros de las cuatro provincias gallegas tuvieron que diseñar, programar y hacer volar un sistema destinado a prevenir accidentes laborales durante los trabajos en altura.

El proceso culminará en mayo de 2027 con una Jornada de Exhibición, en la que los equipos mostrarán sus proyectos y tendrán que completar con sus drones la misión establecida por la organización.

Además del ganador del torneo, se concederán premios al mejor diseño, la solución más disruptiva, la destreza en el vuelo y la mejor presentación. En el apartado de diseño se tendrán en cuenta aspectos como el peso o el coste del sistema, mientras que el reconocimiento a la solución más disruptiva valorará especialmente la creatividad y la innovación.

La Liga Maker Drone busca fomentar entre los jóvenes las vocaciones STEM, acercando de forma práctica disciplinas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. También pretende potenciar capacidades como el trabajo en equipo, la autonomía, la creatividad y el ingenio.

Más de 5.000 asistentes en cinco ediciones

La iniciativa alcanza este curso su sexta edición después de congregar a más de 5.000 personas en las jornadas finales celebradas en A Coruña durante sus primeros cinco años.

Entre los centros que han conseguido ganar la competición se encuentran el CPR Santa María del Mar de A Coruña, vencedor de la primera edición; el CPR Nuestra Señora del Carmen de Betanzos, ganador de la segunda; y el IES Carlos Casares de Vigo, que se impuso en la tercera.

El CPR Montecastelo de Vigo ha sido el vencedor de las dos últimas ediciones, después de conseguir completar las respectivas misiones planteadas por la organización en el menor tiempo.

La Fundación Barrié y el ITG pretenden ahora incorporar una nueva generación de estudiantes a la competición, que volverá a convertir la tecnología de los drones en una herramienta para enfrentarse a un problema de aplicación práctica.