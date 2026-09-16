El gran encuentro del marketing digital en Galicia reúne en A Coruña a expertos y referentes del sector

Raiola Marketing Conference regresa a su cita anual en A Coruña: será el 26 de septiembre en Palexco

A Coruña volverá a convertirse en un punto de encuentro para profesionales del marketing digital el próximo 26 de septiembre. Palexco acogerá una nueva edición de Raiola Marketing Conference (RMC), un congreso que reunirá a expertos de Galicia y de otros puntos de España para hablar de Inteligencia Artificial, SEO, emprendimiento y nuevas estrategias digitales.

El programa contará con nombres destacados del sector como Guille Bouzas, reconocido por Forbes como número uno en Social Media Marketing; Brais Moure, ingeniero de software, desarrollador full-stack y divulgador conocido en redes como MoureDev; o David Marchante, CEO del grupo Powerexplosive y fundador del Instituto de Rendimiento Empresarial.

También participarán Anna Pavlyuk, CEO de TUMADRE Marketing y creadora de contenido con más de 120.000 seguidores; Hugo López, cofundador de LeadMadness y especialista en embudos de venta; Alvar González, Account Manager en Hotmart; Miguel Florido, consultor de marketing digital y director de Marketing and Web; y David Bonilla, cofundador de Péatlo, autor de La Bonilista y especialista en comunidades tecnológicas y talento.

El SEO y la inteligencia artificial, protagonistas

Uno de los platos fuertes de la jornada serán las mesas redondas. La primera estará dedicada al SEO y su evolución con la llegada de la IA y reunirá a cuatro especialistas del sector: Luis M. Villanueva, cofundador y CEO del Grupo Webpositer; MJ Cachón, consultora SEO estratégica y fundadora de LAIKA; Chuiso, experto en SEO y monetización online y creador de TeamPlatino; y Olga Ortega, consultora especializada en inteligencia artificial aplicada al posicionamiento.

Esta mesa, tal y como apuntan desde la organización, permitirá abordar el posicionamiento en buscadores, qué impacto está teniendo la IA en las estrategias SEO y cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector.

Tras esta, la segunda mesa versará sobre el Emprendimiento digital, y en ella participarán expertos de la talla de David Marchante, Alejandro Noas, de Vivir de tu Pasión; y Ángel Pardo, de Metapro Academy. Los tres compartirán su experiencia al frente de proyectos vinculados a sus marcas personales y hablarán sobre cómo convertir una idea en un negocio sostenible, los retos de emprender en el entorno digital y las posibilidades que ofrece la marca personal.

La jornada estará conducida por Benlly Hidalgo, consultor y formador en marketing digital especializado en psicomarketing y fundador de PostGradum University Education, junto con Álvaro Fontela, cofundador y CEO de Raiola Networks.

La cita busca reunir en A Coruña a profesionales y aficionados al marketing digital en una jornada centrada en las tendencias que están transformando el sector, con la inteligencia artificial y el SEO como algunos de sus principales protagonistas.