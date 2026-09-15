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Puertas abiertas a la tecnología en A Coruña: cómo un perro robot vigila y ayuda en emergencias
El ITG expone avances en robótica, drones, energía, residuos e IA para mostrar proyectos de utilidad para empresas y administraciones
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Drones autónomos que operan en lugares críticos. Economía circular en el medio marino. Suministro eléctrico renovable en los puertos. Robots que vigilan o intervienen en situaciones de emergencia. Predicciones comerciales y operativas para sectores estratégicos.
Un viaje por estos ámbitos y escenarios organizado por el centro tecnológico ITG ha permitido este martes acercarse, en una jornada de puertas abiertas, a proyectos tecnológicos con soluciones útiles para empresas, administraciones y la sociedad en general. La jornada se ha celebrado en el Centro de Servicios Avanzados (CSA) y las instalaciones del ITG en la Ciudad de las TIC de A Coruña.
ITG ha sido elegido por la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit) entre sus 60 miembros para mostrar el trabajo que desarrollan estas entidades y su papel como puente entre el conocimiento y el mercado. A través de tres bloques se han realizado demostraciones de movilidad autónoma, energía y economía circular y robótica e inteligencia artificial (IA).
Este apartado ha puesto en funcionamiento perros robot y otros equipamientos de vigilancia con aplicaciones desarrolladas en el ITG cuya función es la seguridad y la atención a emergencias. Óscar González, director de la división de TIC e IA del ITG, ha explicado la operatividad de estas máquinas y de otros proyectos tecnológicos.
Mediante sistemas de control e interacción con realidad virtual, González y otros participantes mostraron, incluso con órdenes verbales, cómo estos robots con forma y movimientos de un perro y cámaras incorporadas vigilan espacios exteriores concretos (como un polígono industrial) o actúan en accidentes para identificar víctimas o heridos o inspeccionan lugares de forma guiada o autónoma para trasladar información útil para equipos humanos de rescate e intervención.
Accidentes de avión, terremotos, dispositivos de seguridad e inspecciones realizadas por los bomberos, como en garajes cuando se produce un incendio, por ejemplo, son situaciones en las que los perros robot facilitan las actuaciones que han de llevar a cabo los humanos, explicó González.
Análisis de residuos y planificación de mercado
Otro apartado del bloque dedicado a demostraciones de robótica e IA explicó cómo otros proyectos permiten hacer clasificación de residuos empleados en la construcción con equipamientos de visión hiperespectral; desarrollar visiones artificiales en el ámbito de la agricultura para aprovechamiento en el sector de la alimentación; y predecir demandas para planificar volúmenes de producción.
Otro proyecto explicado se centró en el sector naval para ofrecer una panorámica de cómo a través de la IA y la obtención de datos recopilados durante largos periodos las empresas pueden obtener análisis de mercado para realizar sus inversiones en cuestión de un mes. “Son programas que ayudan a las empresas a ser más competitivas a la hora de planificar sus inversiones”, dijo Óscar González.
Drones, energía y economía circular
La jornada del ITG abordó además demostraciones de drones que realizan operaciones autónomas las 24 horas del día, con la visita a una unidad móvil y la exposición de situaciones críticas y de tecnologías que permiten la convivencia de drones autónomos con la aviación convencional.
En el bloque de economía circular y energía se explicaron ejemplos aplicados al medio marino con residuos plásticos de los que se obtienen sólidos carbonosos que actúan como filtro de contaminantes persistentes.