Puertas abiertas a la tecnología en A Coruña: cómo un perro robot vigila y ayuda en emergencias

Un perro robot guiado por un joven, en el centro, en el ITG de la Ciudad de las TIC. Quincemil

Drones autónomos que operan en lugares críticos. Economía circular en el medio marino. Suministro eléctrico renovable en los puertos. Robots que vigilan o intervienen en situaciones de emergencia. Predicciones comerciales y operativas para sectores estratégicos.

Un viaje por estos ámbitos y escenarios organizado por el centro tecnológico ITG ha permitido este martes acercarse, en una jornada de puertas abiertas, a proyectos tecnológicos con soluciones útiles para empresas, administraciones y la sociedad en general. La jornada se ha celebrado en el Centro de Servicios Avanzados (CSA) y las instalaciones del ITG en la Ciudad de las TIC de A Coruña.

ITG ha sido elegido por la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit) entre sus 60 miembros para mostrar el trabajo que desarrollan estas entidades y su papel como puente entre el conocimiento y el mercado. A través de tres bloques se han realizado demostraciones de movilidad autónoma, energía y economía circular y robótica e inteligencia artificial (IA).

Este apartado ha puesto en funcionamiento perros robot y otros equipamientos de vigilancia con aplicaciones desarrolladas en el ITG cuya función es la seguridad y la atención a emergencias. Óscar González, director de la división de TIC e IA del ITG, ha explicado la operatividad de estas máquinas y de otros proyectos tecnológicos.

Mediante sistemas de control e interacción con realidad virtual, González y otros participantes mostraron, incluso con órdenes verbales, cómo estos robots con forma y movimientos de un perro y cámaras incorporadas vigilan espacios exteriores concretos (como un polígono industrial) o actúan en accidentes para identificar víctimas o heridos o inspeccionan lugares de forma guiada o autónoma para trasladar información útil para equipos humanos de rescate e intervención.

El perro robot actúa de forma autónoma y muestra las imágenes que graba en una pantalla. Quincemil

Accidentes de avión, terremotos, dispositivos de seguridad e inspecciones realizadas por los bomberos, como en garajes cuando se produce un incendio, por ejemplo, son situaciones en las que los perros robot facilitan las actuaciones que han de llevar a cabo los humanos, explicó González.

Análisis de residuos y planificación de mercado

Otro apartado del bloque dedicado a demostraciones de robótica e IA explicó cómo otros proyectos permiten hacer clasificación de residuos empleados en la construcción con equipamientos de visión hiperespectral; desarrollar visiones artificiales en el ámbito de la agricultura para aprovechamiento en el sector de la alimentación; y predecir demandas para planificar volúmenes de producción.

Otro proyecto explicado se centró en el sector naval para ofrecer una panorámica de cómo a través de la IA y la obtención de datos recopilados durante largos periodos las empresas pueden obtener análisis de mercado para realizar sus inversiones en cuestión de un mes. “Son programas que ayudan a las empresas a ser más competitivas a la hora de planificar sus inversiones”, dijo Óscar González.

Drones, energía y economía circular

La jornada del ITG abordó además demostraciones de drones que realizan operaciones autónomas las 24 horas del día, con la visita a una unidad móvil y la exposición de situaciones críticas y de tecnologías que permiten la convivencia de drones autónomos con la aviación convencional.

Óscar González explica un proyecto con uso de IA para analizar residuos. Quincemil

En el bloque de economía circular y energía se explicaron ejemplos aplicados al medio marino con residuos plásticos de los que se obtienen sólidos carbonosos que actúan como filtro de contaminantes persistentes.