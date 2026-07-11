La Universidad de Santiago recibe una nueva financiación para reforzar la IA en gallego

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) recibirá una nueva financiación de 480.000 euros para seguir impulsando el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a la lengua gallega y reforzar la investigación en tecnologías responsables.

La inversión fue confirmada por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y presidenta de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), María González Veracruz, durante una reunión mantenida esta semana con la rectora de la USC, Rosa Crujeiras.

Los fondos se materializarán a través de un convenio de colaboración entre la AESIA y la universidad compostelana para desarrollar proyectos relacionados con la alfabetización en inteligencia artificial, la evaluación de sesgos que puedan afectar a los derechos fundamentales y la lucha contra la desinformación en las tecnologías inteligentes.

La responsable de la Secretaría de Estado destacó el papel del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS) como uno de los referentes nacionales en inteligencia artificial.

"El CiTIUS de la Universidade de Santiago reúne una combinación singular de experiencia científica, liderazgo en inteligencia artificial confiable y responsable, y capacidad de transferencia y formativa, lo que lo convierte en nuestro aliado para seguir haciendo de España un referente mundial en inteligencia artificial ética y al servicio del bien común", señaló González Veracruz.

Más de tres millones para impulsar el gallego en la era digital

Este nuevo respaldo se suma a los 3,4 millones de euros que el Gobierno de España ya destinó anteriormente al Proxecto Nós, desarrollado por el CiTIUS y el Instituto da Lingua Galega para reforzar la presencia del gallego en el ámbito de la inteligencia artificial.

Gracias a esa financiación, los investigadores ampliaron de forma notable los recursos lingüísticos disponibles para entrenar modelos de IA, multiplicando por 67 el volumen de textos en gallego utilizados para este fin, al pasar de 40 millones a 2.700 millones de palabras.

El proyecto también permitió desarrollar traductores neuronales entre distintas lenguas, entre ellos uno de los sistemas de traducción gallego-castellano con mejores prestaciones, así como los modelos de lenguaje Carballo, diseñados en código abierto para favorecer el acceso a esta tecnología. Además, los equipos de investigación avanzaron en la creación de sistemas de voz en gallego de alta calidad y de modelos de inteligencia artificial para gallego y portugués europeo.

La nueva financiación permitirá a la Universidad de Santiago continuar reforzando su papel como uno de los principales centros de investigación en inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje en España, con especial atención al desarrollo de herramientas que favorezcan el uso y la preservación del gallego en el entorno digital.