Fundación Luckia e ISDI lanzan el programa 100% práctico "IA Aplicada al Negocio"

El programa arrancará el 15 de octubre de 2026 en el Campus Luckia de A Coruña, con un formato blended de 80 horas repartidas en 9 semanas, y se enmarca en la alianza estratégica entre ambas entidades para impulsar la especialización digital

Fundación Luckia, en alianza con ISDI, escuela de negocio referente en la era digital, presenta «IA Aplicada al Negocio», un nuevo programa de especialización dirigido a profesionales y directivos que quieren dejar de hablar de inteligencia artificial y empezar a aplicarla en su actividad diaria.

El programa nace con un planteamiento eminentemente práctico: durante 80 horas, en formato blended y a lo largo de 9 semanas, los participantes trabajarán con casos reales de negocio, identificarán oportunidades concretas de aplicación de la IA en sus organizaciones y desarrollarán un caso de uso propio que podrán llevar directamente a su entorno profesional.

«IA Aplicada al Negocio» se suma al catálogo de programas de especialización que Fundación Luckia e ISDI desarrollan conjuntamente en el marco de su alianza estratégica, orientada a acercar la formación digital de referencia al tejido empresarial gallego desde el Campus Luckia.

A lo largo del programa, los participantes trabajarán cuatro grandes bloques de aprendizaje:

Entender la IA desde una perspectiva de negocio, más allá de la tecnología.

Detectar oportunidades reales de aplicación en su organización.

Incorporar la IA como herramienta de trabajo en el día a día.

Construir un caso de uso propio y aplicable a su entorno profesional.

Datos del programa

Programa: IA Aplicada al Negocio

Organiza: Fundación Luckia, en alianza con ISDI

Inicio: 15 de octubre de 2026

Duración: 9 semanas · 80 horas

Formato: blended

Lugar: Campus Luckia, A Coruña

Sobre Fundación Luckia

Fundación Luckia es una entidad con sede en A Coruña que impulsa iniciativas de aprendizaje, innovación y comunidad orientadas a la transformación digital del tejido empresarial gallego. Desde el Campus Luckia, desarrolla programas formativos, eventos y alianzas con partners de referencia como ISDI, WOBI y MIT.

Sobre ISDI

ISDI es la primera escuela de negocios digital de España, especializada en negocio y transformación digital. Fundada en 2009 por profesionales del sector, nace con la ambición de modernizar la educación y conectarla con la realidad del mercado digital. Su misión es acelerar el desarrollo de talento digital y contribuir al crecimiento del tejido empresarial, conectando a profesionales, startups y empresas con el ecosistema digital global.

Con sede en Madrid, Barcelona y Ciudad de México, ISDI cuenta con un claustro de más de 1.000 docentes en activo procedentes de empresas tecnológicas y de la nueva economía, y con una comunidad internacional de más de 30 mil alumnos y alumni. Su propuesta formativa abarca másteres ejecutivos, programas de especialización, formación corporativa, así como grados y másteres orientados al negocio digital y la inteligencia artificial. Además, ISDI mantiene colaboraciones académicas internacionales con instituciones de referencia como Harvard y el ecosistema tecnológico de China, reforzando su conexión con los principales polos globales de innovación.