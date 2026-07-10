La Aesia de A Coruña recibe a los primeros graduados en Inteligencia Artificial en Galicia

Visita de la primera promoción de estudiantes de IA en la sede de la Aesia en A Coruña. Aesia

El grado en Inteligencia Artificial se imparte en Galicia de forma conjunta entre sus tres universidades desde el curso 2022-2023. Los alumnos de la primera promoción han sido recibidos este viernes en la sede provisional de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) en la Ciudad Vieja de A Coruña.

El director general de la Aesia, Alberto Gago, se ha dirigido a un grupo de más de 20 estudiantes para explicarles las labores que desarrolla la agencia, así como las principales líneas de actuación que lleva a cabo.

Así, los alumnos conocieron el Laboratorio de Ideas en IA, integrado por expertos y expertas de reconocido prestigio nacional que trabajan para adelantarse a los impactos de la inteligencia artificial en la sociedad.

Este órgano funciona a pleno rendimiento y ha creado en la última semana dos nuevos grupos de trabajo sobre la repercusión de la IA en los menores y en el mercado laboral.

"La Aesia no solo asegura el cumplimiento del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial sino que también acompaña a las empresas en su innovación, en su integración de los sistemas de IA en sus procesos de negocio y también hace una labor importante de alfabetización y de formación", les ha recordado Gago.

En poco más de un año, recordó el director, el buzón de consultas de la agencia ha respondido más de 1.200 consultas de ciudadanos y empresas.

Gago también informó a los jóvenes de que la agencia diseña el gobierno de la IA en Europa a través de la participación en una veintena de grupos en los que se deciden aspectos tan relevantes como como la seguridad de los productos que usan IA o la elaboración de los estándares que deben cumplir.

Las consultas de los estudiantes

Los estudiantes han conocido el equipo que integra la Aesia y las funciones que desarrolla cada departamento. Durante la charla con la plantilla se han interesado por las salidas laborales que ofrece la agencia, y, más en concreto, por cómo se aborda desde la práctica el Reglamento Europeo de IA a través de los entornos de pruebas controlados.

Alberto Gago les ha explicado que el sandbox desarrollado con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha permitido que doce empresas fueran asesoradas y acompañadas durante todo el proceso de puesta en marcha y comercialización de los productos con IA asegurando que cumplen con la normativa.

Fruto de ese trabajo se han elaborado 16 guías que están en la web de la Aesia y que sirven de apoyo fundamental para poder entender y aplicar la normativa.

El encuentro de hoy con la primera promoción del grado en IA se suma a otras visitas que la agencia ha organizado en los últimos meses con colectivos como desarrolladores y personas de la tercera edad.

La Aesia también ha salido de Galicia a través de los Encuentros con la Ciudadanía que el Laboratorio de Ideas en IA continúa organizando por diferentes ciudades de España.