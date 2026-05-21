Chema Alonso estrena las conferencias presenciales de Fundación Luckia en la nueva sede corporativa de A Coruña

La Fundación reunió a más de 120 personas en las nuevas oficinas corporativas de Luckia, donde el actual vicepresidente de Cloudflare abordó los retos de la ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial

Fundación Luckia celebró el pasado jueves 14 de mayo la primera charla presencial en las nuevas instalaciones corporativas de Luckia, en A Coruña, con una conferencia protagonizada por el experto en ciberseguridad e innovación tecnológica Chema Alonso.

La charla reunió a más de 120 asistentes en una jornada centrada en uno de los grandes desafíos tecnológicos de nuestro tiempo: la seguridad en la inteligencia artificial y los riesgos asociados a su desarrollo y aplicación en entornos digitales.

Bajo el título "Hacking & Cybersecurity in the age of AI Revolution", Chema Alonso ofreció una ponencia en la que combinó explicaciones divulgativas con demostraciones prácticas e impactantes sobre vulnerabilidades reales en sistemas basados en inteligencia artificial. A lo largo de la sesión, abordó cuestiones clave relacionadas con la protección de nuevos servicios digitales, las amenazas emergentes y las estrategias necesarias para construir entornos tecnológicos más seguros en plena revolución digital.

La conferencia supuso además el estreno de las nuevas oficinas de Luckia como espacio para el desarrollo de actividades impulsadas por la Fundación, reforzando así su apuesta por generar puntos de encuentro en torno al conocimiento, la innovación y la divulgación tecnológica.

La jornada concluyó con un encuentro cercano entre el ponente y los asistentes, durante el cual Chema Alonso firmó varios ejemplares de sus libros y compartió impresiones, además de atender a la curiosidad de los allí presentes.

Con iniciativas como esta, Fundación Luckia continúa promoviendo espacios de reflexión y aprendizaje sobre algunos de los temas más relevantes del presente y del futuro digital.

Para contactar con Chema Alonso o enviarle mensajes a través de su buzón público, puedes hacerlo aquí.