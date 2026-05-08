Fundación Luckia organiza una conferencia sobre ciberseguridad e inteligencia artificial con Chema Alonso

En un contexto en el que la inteligencia artificial avanza más rápido que la capacidad de las organizaciones para protegerla surge una pregunta clave: ¿estamos realmente preparados? Con el objetivo de abordar este desafío, Fundación Luckia organiza la conferencia Hacking & Cybersecurity in the Age of AI Revolution, una sesión que analizará cómo la IA está transformando el panorama digital y los riesgos asociados a su uso.

Un enfoque práctico sobre los riesgos de la IA

La sesión ofrecerá una mirada aplicada sobre la seguridad en la inteligencia artificial, abordando los principales riesgos derivados de su uso y su impacto en los entornos digitales actuales. A través de explicaciones claras y demostraciones en directo, se pondrán de manifiesto vulnerabilidades reales en sistemas basados en IA.

Durante la conferencia se profundizará en:

Seguridad en la inteligencia artificial

Riesgos asociados al uso de modelos de IA

Estrategias para proteger servicios digitales basados en inteligencia artificial

El objetivo es proporcionar a los asistentes no solo una comprensión de los riesgos, sino también herramientas prácticas para construir entornos tecnológicos más seguros en plena revolución digital.

Un referente internacional en ciberseguridad

La sesión estará impartida por Chema Alonso, uno de los referentes internacionales en ciberseguridad e innovación tecnológica, quien combinará explicaciones accesibles con demostraciones prácticas.

Chema Alonso es Ingeniero Informático por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Ciberseguridad por la Universidad Rey Juan Carlos. Fundó Informática 64 en 1999, posteriormente adquirida por Telefónica y transformada en ElevenPaths, su división de ciberseguridad.

En 2013 se incorporó a Telefónica, donde desempeñó funciones como Chief Data Officer y Chief Digital Officer, liderando iniciativas en inteligencia artificial, Big Data y ciberseguridad durante más de una década. En 2025 se unió a Cloudflare como Vicepresidente y Director de Desarrollo Internacional, centrado en la expansión global y el desarrollo de alianzas estratégicas.

Además, es autor del libro “Hacking IA” de la editorial 0xWord.com y fundador de MyPublicInbox.com.

Detalles del evento

Fecha: jueves 14 de mayo

Hora: de 19:00 a 20:00

Formato: 100% presencial

Lugar: Campus Luckia

Inscripción y plazas

El evento contará con un número limitado de plazas. La participación estará sujeta al límite de capacidad de la sala. Los interesados pueden solicitar una plaza aquí.

Para contactar con Chema Alonso o enviarle mensajes a través de su buzón público, puedes hacerlo aquí.