Una conferencia online analiza el impacto de la IA en las estrategias de marketing y ventas

La forma en la que las personas descubren, evalúan y compran productos y servicios está experimentando una transformación profunda impulsada por la inteligencia artificial generativa. En un entorno donde la toma de decisiones ya no depende exclusivamente del usuario, sino también de sistemas automatizados capaces de interpretar, recomendar y ejecutar acciones, las marcas se enfrentan al reto de adaptarse a un nuevo paradigma en el que ya no basta con captar la atención: ahora también es necesario ser relevantes para las máquinas.

Para profundizar en este nuevo escenario, el Campus Fundación Luckia, en colaboración con ISDI, organiza la conferencia online “Impacto de la IA en las estrategias de marketing y ventas”, que será impartida por Esther Checa el martes 12 de mayo de 2026, de 16:00 a 17:30 horas (España).

De los buscadores tradicionales a los navegadores agénticos

Durante la sesión se analizará cómo la evolución tecnológica ha dado paso a un cambio radical en el acceso a la información digital. De los buscadores tradicionales, basados en clics, enlaces y estrategias de SEO, se está transitando hacia una nueva generación de navegadores agénticos capaces de interpretar el contexto, leer pantallas y ejecutar tareas complejas.

En este contexto, herramientas avanzadas integradas en navegadores están redefiniendo la interacción digital, apoyadas en modelos de inteligencia artificial con capacidad de razonamiento, memoria y toma de decisiones. Este cambio no solo transforma la manera en la que los usuarios interactúan con las marcas, sino también cómo estas deben estructurar su presencia digital para ser comprendidas y utilizadas por sistemas automatizados.

El auge del Agentic Commerce y el nuevo papel del GEO

La conferencia abordará también la irrupción del denominado Agentic Commerce, un modelo en el que los procesos de compra comienzan a desplazarse del usuario a la inteligencia artificial, permitiendo que agentes digitales tomen decisiones y ejecuten transacciones en nombre del cliente. Este cambio plantea un nuevo escenario competitivo en el que las marcas deben adaptarse a dinámicas completamente diferentes.

Asimismo, se profundizará en el impacto del Generative Engine Optimization (GEO), donde la visibilidad ya no depende únicamente de aparecer en los resultados de búsqueda, sino de ser seleccionados por los grandes modelos de lenguaje como fuente fiable dentro de sus respuestas. En un entorno donde la búsqueda deja de ser determinista para convertirse en probabilística, las marcas deben evolucionar hacia estructuras capaces de ser interpretadas, comprendidas y recomendadas por la inteligencia artificial.

Sobre la ponente

Esther Checa es Global Head of Innovation en t2ó ONE, donde lidera la estrategia de inteligencia artificial de la compañía, centrada en el desarrollo de casos de uso de IA generativa, la definición de políticas éticas y la alfabetización en inteligencia artificial.

Cuenta con formación en Ciencias de la Información y Documentación, es doctora en Sistemas de Recuperación de Información por la Universidad Carlos III de Madrid y ha completado su perfil con estudios en Data Analytics en ISDI y Transformación Digital en el MIT.

Además, combina su actividad profesional con la docencia en escuelas de negocio como ISDI, donde imparte formación en inteligencia artificial y marketing digital, y participa activamente en iniciativas que promueven la innovación y el liderazgo en el ámbito tecnológico.

Con esta iniciativa, Fundación Luckia refuerza su compromiso con el desarrollo del talento y la capacitación en competencias clave para afrontar los retos actuales del entorno digital y empresarial.