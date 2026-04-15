Baterías portátiles para alquilar en A Coruña: Voozaa estrena su red de estaciones

La marca, presente en múltiples países de Europa y en grandes ciudades de España como Barcelona, inicia ahora su expansión en Galicia con la llegada de su servicio de alquiler de baterías portátiles en A Coruña

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Mantenerse conectados a los teléfonos móviles o dispositivos es, para muchas personas, algo fundamental. El uso de las redes sociales y de aplicaciones necesarias en el día a día, como la del banco o la del bus, ha hecho de los teléfonos un amigo inseparable.

Sea en el bolsillo, en el bolso o en la mochila, los móviles van siempre con nosotros allá donde nos desplacemos. Sin embargo, y sobre todo cuando pasamos mucho tiempo fuera de casa, nos vemos limitados por el porcentaje de nuestra batería.

Voozaa, la empresa de alquiler de baterías portátiles que ya triunfa en Europa, llega a A Coruña para ayudarnos a acabar con este problema. De esta forma, la mayor red de estaciones de alquiler de powerbanks, equipadas con innovadoras pantallas publicitarias digitales, ya se puede usar en la ciudad.

¿Cómo funciona Voozaa?

El servicio ya está disponible en locales de restauración de A Coruña y su uso es muy sencillo. Los usuarios podrán localizar la estación Voozaa más cercana descargando la aplicación en su móvil.

Las personas interesadas en usarlo pueden emplear la propia aplicación para registrar la estación, extraer su batería y empezar a cargar su dispositivo donde quieran: no tienen por qué quedarse en el lugar, sino que pueden usarla mientras hacen otras tareas o caminan.

Cuando hayan terminado, podrán devolver la powerbank en el mismo local u otro que también cuente con una estación Voozaa y se encuentre más cerca. Algo que facilita el hecho de que la aplicación indique cuántos huecos disponibles hay en cada establecimiento para devolver una batería.

Esta es la sencilla forma de usar Voozaa, paso a paso:

Escanear el código QR. Usa la cámara de tu móvil para escanear el código QR de la estación y acceder Pagar y tomar. Tras el pago, se libera un powerbank completamente cargado con todos los cables necesarios Cargar en movimiento. Llévate la batería y carga tu dispositivo donde quieras: en una cafetería, en el trabajo o mientras te desplazas Devolución fácil. Devuelve la batería en cualquier estación Voozaa del país

Estos dispositivos ligeros, de carga rápida y compatibles con los distintos conectores (Lightning, USB-C, micro USB), permiten a quien los usa seguir con su día a día. Su campaña de lanzamiento gira en torno al concepto de ir "A la carga", por lo que mientras la batería vuelve a la vida, el dueño del dispositivo puede seguir con la suya.

Y es que Voozaa es compatible no solo con los teléfonos móviles, sino también con tablets, smartwatches, cámaras, auriculares e incluso cigarrillos electrónicos. Cualquier dispositivo USB, estés donde estés, puede cargarse con estas baterías salvavidas.

¿Cuánto cuesta?

Los primeros 60 segundos tras retirar la batería y empezar a cargar son gratuitos. Tras esto, la tarifa supone 2 euros cada 30 minutos de uso, con un máximo de 10 euros al día. El pago se realiza al devolver la powerbank a través del TPV integrado en la máquina o bien directamente con la app de Voozaa.

Precisamente, la aplicación de esta herramienta se integra fácilmente y se adapta a las necesidades específicas de cada ubicación. Además, recoge información para la elaboración de informes detallados y datos en tiempo real para tomar decisiones informadas.

Una estación de Voozaa en un local de A Coruña.

A Coruña ya cuenta con varios establecimientos en los que es posible usar este servicio tan cómodo y rápido. Bares y restaurantes han comenzado a solicitar las estaciones de Voozaa para que sus clientes puedan tomar algo tranquilamente sin miedo a quedarse sin batería.

El servicio continuará expandiéndose en la ciudad herculina y llegará también a las facultades del Campus Universitario. Una forma de estar cerca de quien necesite cargar su móvil o dispositivo, gracias a la presencia de las estaciones en varios puntos de A Coruña.