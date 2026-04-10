Esta conferencia online te enseña como usar la IA para mejorar la productividad en el entorno profesional

La inteligencia artificial se está consolidando como una tecnología clave en la transformación del trabajo, permitiendo a profesionales y organizaciones mejorar su rendimiento mediante la automatización de tareas y el uso inteligente de los datos. En un contexto marcado por la necesidad de ser más eficientes y competitivos, comprender cómo aplicar la IA en el día a día se convierte en una competencia esencial.

Para profundizar en esta realidad, el Campus Fundación Luckia, en colaboración con ISDI, organiza la conferencia online “IA para mejorar la productividad”, que será impartida por Emérito Martínez el martes 14 de abril de 2026, de 16:00 a 17:30 horas (España).

La IA como motor de eficiencia operativa

Durante la sesión se analizará cómo la convergencia entre la inteligencia artificial predictiva y generativa está permitiendo transformar la tecnología en un verdadero motor de productividad. En este contexto, se abordará el concepto de "Augmented Intelligence", donde la IA actúa como un copiloto que ayuda a liberar tiempo de tareas repetitivas para centrarse en actividades estratégicas.

Asimismo, se explicará cómo estas herramientas están impactando directamente en la eficiencia operativa de las organizaciones, facilitando procesos más ágiles, una mejor gestión del tiempo y una toma de decisiones más informada.

Aplicaciones prácticas en el entorno profesional

La conferencia ofrecerá una visión aplicada sobre cómo integrar la inteligencia artificial en el entorno laboral. A través de ejemplos concretos, los asistentes podrán comprender cómo utilizar estas tecnologías para optimizar su trabajo diario y mejorar su productividad.

Se pondrá el foco en cómo la IA puede ayudar a redefinir la forma de trabajar, potenciando la colaboración entre humanos y tecnología y permitiendo a las organizaciones adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado y competitivo.

Sobre el ponente

Emérito Martínez es Advisor Director en JAKALA y experto en transformación digital, con más de 25 años de experiencia en el ámbito tecnológico y empresarial. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado y liderado proyectos de innovación en compañías como Prosegur y Casio, especializándose en la aplicación de soluciones digitales orientadas a la mejora de la eficiencia operativa y la experiencia de cliente.

Su perfil combina una visión estratégica del negocio con un profundo conocimiento de la tecnología, lo que le ha permitido acompañar a organizaciones en procesos de transformación digital, adopción de inteligencia artificial y optimización de procesos. En la actualidad, asesora a empresas en la integración de tecnologías avanzadas para impulsar su competitividad y adaptación al entorno digital.

La sesión forma parte de la programación formativa impulsada por el Campus Fundación Luckia junto a ISDI, orientada a acercar a profesionales y organizaciones las tendencias tecnológicas que están marcando el futuro del trabajo, con un enfoque práctico y aplicado a los retos reales del entorno empresarial.