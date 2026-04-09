La AESIA impulsa en A Coruña su Laboratorio de Ideas para anticipar los retos sociales de la IA

Imagen de las autoridades previa a la reunión. Gobierno de España.

La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) ha dado un nuevo paso en su desarrollo institucional con la creación de su Laboratorio de Ideas, un órgano consultivo con el que busca reforzar el papel de España como referente internacional en el impulso de una inteligencia artificial ética, segura y confiable.

La presentación de esta nueva iniciativa tuvo lugar este jueves en A Coruña con la participación del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Durante el acto, el ministro defendió la apuesta del Gobierno por liderar el desarrollo regulatorio de esta tecnología en Europa y aseguró que España quiere mantenerse en la primera línea del debate internacional sobre inteligencia artificial.

"Tenemos vocación de ser vanguardia en la regulación de la IA y en no permitir que genere un retroceso civilizatorio", afirmó.

El Laboratorio de Ideas nace como un espacio de reflexión y asesoramiento especializado que trabajará junto a un Comité Asesor formado por una treintena de profesionales de referencia del ámbito académico, empresarial, sindical y público.

Entre sus integrantes figuran representantes de universidades como las de A Coruña, Santiago, Granada, Valencia, Cataluña y Madrid, así como de organizaciones empresariales y sindicales como CEOE, UGT, CCOO, DigitalES y Adigital.

Óscar López agradeció la implicación de los expertos participantes y destacó el valor de su aportación para orientar el desarrollo de la estrategia nacional en inteligencia artificial.

"Mucha gente nos está mirando y observando lo que hacemos para seguir el mismo camino. Ayudadnos a seguir siendo vanguardia", señaló.

Cuatro prioridades para analizar el impacto social de la IA

La AESIA ha definido cuatro grandes áreas de trabajo para el primer año de actividad del Laboratorio de Ideas, todas ellas vinculadas a algunos de los principales desafíos sociales que plantea el avance de la inteligencia artificial.

La primera línea de análisis se centrará en el impacto de la IA sobre la imagen y la dignidad de las mujeres, con el objetivo de estudiar fórmulas que permitan combatir la reproducción de sesgos de género, la manipulación de imágenes y la violencia digital. En esta materia colaborará el Instituto de las Mujeres como observador permanente.

Otro de los asuntos prioritarios será la lucha contra la desinformación vinculada a la inteligencia artificial, especialmente ante el auge de los deepfakes y de la automatización de campañas propagandísticas, fenómenos que preocupan por su potencial para erosionar la confianza pública.

El laboratorio también abordará la protección de los menores en el entorno digital, estudiando mecanismos para prevenir la exposición de la infancia a contenidos dañinos o a procesos de manipulación algorítmica.

El cuarto eje de trabajo se enfocará en la transformación del mercado laboral, analizando cómo gestionar el impacto de la IA sobre el empleo para compatibilizar avances en productividad con protección social y nuevas oportunidades profesionales.

Primera reunión en España del panel de IA de Naciones Unidas

Durante su visita a A Coruña, Óscar López anunció además que España será sede de la primera reunión del Panel Científico de Inteligencia Artificial de Naciones Unidas, que se celebrará en Madrid entre el 22 y el 24 de abril.

Este organismo internacional, creado en 2025, está formado por 40 expertos independientes designados por la Asamblea General de la ONU y tendrá la misión de trasladar conocimiento científico al diseño de políticas públicas sobre inteligencia artificial.

Entre sus integrantes figura el investigador español Román Orús.

El panel elaborará informes anuales destinados a anticipar riesgos, detectar desafíos emergentes y orientar la gobernanza global de la inteligencia artificial, en una iniciativa que busca fomentar un desarrollo seguro, ético e inclusivo de esta tecnología a nivel internacional.