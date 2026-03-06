Esta conferencia online gratuita te enseña cómo crear agentes de IA que trabajen por ti con Copilot

La inteligencia artificial está dando un paso decisivo hacia un nuevo modelo en el que no solo asiste, sino que también ejecuta tareas de forma autónoma mediante agentes inteligentes. Estas nuevas capacidades permiten a profesionales y organizaciones automatizar procesos, optimizar flujos de trabajo y tomar decisiones con mayor rapidez y precisión. En este contexto, comprender cómo crear y utilizar agentes de IA se convierte en una competencia clave para aprovechar todo el potencial de estas tecnologías emergentes.

Para profundizar en esta realidad, el Campus Fundación Luckia, en colaboración con ISDI, organiza la conferencia online “Copilot, un paso más allá: crea agentes de IA que trabajan por ti”, que será impartida por Lucía Cordero el martes 10 de marzo de 2026, de 16:00 a 17:30 horas (España).

El papel de Copilot en la creación de agentes de IA

Durante la sesión se explicará cómo Copilot permite evolucionar desde el uso tradicional de asistentes inteligentes hacia la creación de agentes capaces de ejecutar tareas de manera autónoma. Los participantes descubrirán cómo estos sistemas pueden integrarse en el entorno de trabajo para automatizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y liberar tiempo para actividades de mayor valor estratégico.

Asimismo, se analizará el potencial de estos agentes para transformar la forma en que las organizaciones interactúan con la información, gestionan tareas y optimizan su productividad. La conferencia ofrecerá una visión clara sobre las capacidades actuales de esta tecnología y cómo puede aplicarse en diferentes contextos profesionales.

Aplicaciones prácticas y oportunidades para profesionales y organizaciones

La conferencia presentará una perspectiva práctica sobre cómo crear y utilizar agentes de IA mediante Copilot, mostrando cómo estas herramientas pueden actuar como asistentes avanzados que colaboran activamente en la ejecución de tareas. Se abordará cómo esta tecnología permite automatizar procesos repetitivos, mejorar la toma de decisiones y optimizar el rendimiento en distintos entornos laborales.

A través de ejemplos y recomendaciones aplicables al día a día, los asistentes podrán comprender cómo incorporar estos agentes en su actividad profesional y cómo esta evolución tecnológica está redefiniendo la relación entre las personas y las herramientas digitales, impulsando una nueva etapa en la transformación del trabajo.

Sobre la ponente

Lucía Cordero Sánchez es Cloud Solution Architect en Microsoft, especializada en soluciones de inteligencia artificial y analítica avanzada para entornos empresariales. Desde esta posición, acompaña a organizaciones en el diseño y despliegue de aplicaciones de IA generativa, arquitecturas de datos y soluciones cloud escalables, ayudándolas a transformar sus procesos de negocio mediante el uso estratégico de la tecnología.

A lo largo de su carrera ha trabajado en compañías tecnológicas y de consultoría como Amazon, Accenture y neptune.ai, desempeñando distintos roles vinculados a datos, inteligencia artificial y estrategia tecnológica, además de desarrollar parte de su trayectoria en el ámbito de la investigación académica.

Esta conferencia se enmarca en las iniciativas de Fundación Luckia y su compromiso con la educación como motor de cambio, con especial énfasis en la formación en competencias tecnológicas y digitales que favorezcan la plena integración de los profesionales en el entorno digital.