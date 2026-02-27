Erros x Aprendizaxes 2026: A Coruña volverá a ser el punto de encuentro del ecommerce gallego

El 12 de marzo en Palexco se celebrará una nueva edición de este encuentro donde expertos del sector comparten sus éxitos y errores vendiendo online Puede interesarte: A Coruña, Ourense y Vigo, entre las primeras ciudades de España con 5G Advanced de MasOrange

El ecosistema digital gallego tiene una cita clave el 12 de marzo en A Coruña con una nueva edición de “Erros x Aprendizaxes 2026”, la jornada del Clúster do Ecommerce Galego que convierte los errores reales de los negocios online en una fuente de aprendizaje compartido. El encuentro reunirá a profesionales del ecommerce, el marketing y la comunicación en una intensa mañana de ponencias y networking para conocer, de primera mano, qué no funcionó en otros proyectos y cómo se corrigió a tiempo.

Jornada el 12 de marzo en A Coruña

“Erros x Aprendizaxes 2026” se celebrará el jueves 12 de marzo, en horario de 9:15 a 15:00 horas, en el Palexco A Coruña, en el marco de las actividades impulsadas por el Clúster do Ecommerce Galego con el apoyo de la Deputación da Coruña. La organización espera llenar la sala con directivos, responsables de ecommerce, marketing digital, agencias y emprendedores que ya venden online o están preparando su salto al canal digital.

Un programa hecho de errores y casos reales

La jornada arrancará a las 9:15 con la apertura de puertas y la recepción de asistentes, seguida a las 9:50 de la presentación institucional a cargo de la Deputación da Coruña y del propio clúster. A partir de ahí, se sucederán conferencias y casos prácticos en formato muy directo, centrados en lo que salió mal y en cómo se transformó en aprendizaje.

Entre las primeras intervenciones estará la conferencia “Par & Escala”, con Lara Viñuelas, diseñadora y fundadora de esta marca, que compartirá la evolución y tropiezos de su proyecto. Después tomará el relevo Yago González, CMO y fundador de “Yo pongo el hielo”, con una charla centrada en cómo afrontar decisiones complejas en un ecommerce en crecimiento.

En el bloque de la mañana también participarán Dinahosting, con una intervención sobre infraestructura y servicio para proyectos online, y Javier González, cofundador y director creativo de Rígido, que abordará los errores más habituales en branding, diseño y comunicación digital. Antes del mediodía, a las 11:30, está previsto un Coffee Break & Networking, pensado para que los asistentes se conozcan, compartan dudas y generen contactos.

Marcas gallegas y nacionales en primera línea

El tramo de mediodía estará protagonizado por casos de éxito y tropiezos contados desde dentro por marcas de distintos sectores. Pasarán por el escenario Hoteles Alda, con María Domínguez, responsable de ecommerce de la cadena; Smartclick, representada por Sergio Castedo, SEO Manager y director de proyectos digitales; y la firma Pintos & Salgado, que explicará su experiencia en comercio electrónico.

A partir de las 13:00, será el turno de Heimat Atlántica, con María Ferrer, y de Joyerías Calvo, cuya responsable de marketing y eventos, Marta Calvo García, desgranará cómo han afrontado los desafíos de digitalizar una marca tradicional. El programa incluye también una entrevista con Cultura Urbana, con Iván Omar y Marcos Cardero, cofundadores de la marca, para hablar de comunidad, identidad y errores que han ayudado a afianzar su proyecto.

Xantar & networking para cerrar la jornada

La jornada culminará con un “Xantar & networking” de 14:00 a 15:00, un almuerzo informal en el que los asistentes podrán seguir conversando con ponentes y otros profesionales, compartir ideas y explorar posibles colaboraciones. La filosofía del evento es clara: cada error que se cuenta en el escenario se convierte en una oportunidad para que otras empresas no tropiecen en la misma piedra y ganen ventaja competitiva en un mercado cada vez más exigente.