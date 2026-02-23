A Coruña, Ourense y Vigo, entre las primeras ciudades de España con 5G Advanced de MasOrange

A Coruña, Ourense y Vigo se sitúan entre las primeras ciudades españolas en incorporar la tecnología 5G Advanced de MasOrange, el grupo del que forma parte el operador gallego R. Las tres urbes gallegas figuran en el listado de 40 ciudades donde la compañía ya ha desplegado esta red de última generación.

Con esta implantación, A Coruña, Ourense y Vigo avanzan en la adopción de infraestructuras de telecomunicaciones de alto rendimiento, orientadas a impulsar nuevos servicios digitales y aplicaciones que requieren mayor capacidad de datos. El despliegue refuerza así su posicionamiento dentro del proceso de transformación digital en España, con potencial impacto en la actividad empresarial, la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones vinculadas a las ciudades inteligentes.

Más velocidad y menor latencia

La tecnología 5G Advanced supone un salto cualitativo en la experiencia de conectividad. Ofrece velocidades de transmisión superiores a 5 Gbps, latencias inferiores a un milisegundo y capacidad para conectar un mayor número de dispositivos, incluso en entornos urbanos de alta densidad.

Entre sus principales ventajas destaca la modernización del equipamiento radio y la agregación de múltiples portadoras y frecuencias, lo que permite ofrecer la red 5G más rápida para clientes con dispositivos compatibles en estas ciudades.

Además, incorpora la funcionalidad L4S (Low Latency, Low Loss, and Scalable Throughput), que garantiza una latencia ultrabaja y transmisión estable incluso en situaciones de congestión. Esto facilita experiencias digitales avanzadas como el gaming en la nube, aplicaciones de realidad aumentada o nuevas funcionalidades vinculadas al coche conectado.

Impulso al IoT y nuevos servicios

El 5G Advanced también integra RedCap (Reduced Capability), una modalidad que optimiza la conectividad para dispositivos de gama media y reduce el consumo energético, facilitando la expansión masiva del Internet de las Cosas (IoT) en ámbitos como la salud, la industria o la seguridad.

Asimismo, la mayor precisión en la localización que permite esta tecnología abre oportunidades en el cuidado de personas mayores, la logística, el transporte o la robótica empresarial.

Entre los sectores que podrán beneficiarse de esta red figuran la salud -con la monitorización remota de pacientes-, la industria 4.0 -mediante sensores y mantenimiento predictivo-, las utilities -con contadores inteligentes-, la seguridad -a través de drones y sistemas de vigilancia conectados- o la gestión del tráfico, con detección automática de obstáculos y avisos en tiempo real.

Despliegue en 40 ciudades

MasOrange, primer operador de telecomunicaciones en España por número de clientes, ha extendido ya el 5G Advanced a 40 ciudades de diez comunidades autónomas. Además de las tres gallegas, la tecnología está disponible en localidades de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Castilla y León, Murcia, Cantabria e Islas Baleares, consolidando la apuesta del grupo por la innovación y la conectividad de última generación.