Cuenta atrás para la International Quantum Business Conference de Santiago de Compostela: Galicia, Japón y Europa, unidos

Santiago de Compostela se prepara para acoger, los días 17 y 18 de diciembre de 2025, una de las citas tecnológicas más relevantes del año: la II International Quantum Business Conference, un encuentro que reunirá a responsables institucionales, empresas punteras, científicos de referencia y líderes de la industria cuántica procedentes de Galicia, Japón y toda Europa.

El programa actualizado confirma la presencia de más de medio centenar de expertos que debatirán sobre la computación cuántica, la supercomputación y la inteligencia artificial aplicada, con Galicia como anfitriona en un momento estratégico para su proyección internacional. El evento está coorganizado entre Fsas Technologies (Fujitsu), el Cesga y la Xunta de Galicia.

El evento arrancará con la presentación del Quantum Flagship europeo a cargo de Enrique Sánchez Bautista, seguida de la Galician Quantum Network, que reunirá a los principales centros de innovación de Galicia, desde CESGA hasta Gradiant, pasando por universidades, clústers y empresas tecnológicas del ecosistema gallego .

Uno de los puntos más destacados será el bloque dedicado a R&D Centers: Quantum and AI Factories, donde participarán NetApp, OpenNebula y CESGA, junto a expertos de Fsas Technologies, consolidando la conexión entre los grandes nodos europeos de supercomputación.

La conferencia contará también con una fuerte representación japonesa gracias a Fujitsu Research, que desplegará a figuras clave como Shintaro Sato, Kenichi Kawaguchi o Shinji Kikuchi. Su participación permitirá mostrar la evolución del ambicioso Fujitsu Quantum Computer Roadmap, que proyecta la llegada de máquinas de 1.024 qubits en 2026 y de más de 10.000 qubits en 2035 . Asimismo, Galicia tendrá voz propia con perfiles como Carmen Cotelo (GAIN), Lois Orosa (CESGA), Almudena Justo (Fsas Technologies), Luís Pérez Freire (Gradiant) o Marcos Curty (Universidade de Vigo), consolidando el papel central de la comunidad en el desarrollo estatal del proyecto QUORUM.

El programa aborda áreas clave como la comunicación cuántica —incluida la línea CESGA–VQCC, la más larga de España—, la computación híbrida cuántico-clásica, la ciberseguridad cuántica, la geoestrategia tecnológica, la innovación en salud y los casos reales de uso en banca y automoción. Destacan sesiones como la mesa sobre aplicaciones cuánticas en fintech, la presentación del caso Stellantis Vigo o el bloque sanitario liderado por Fujitsu, Imperial College London y GSK .

¿Cómo asistir?

La conferencia tendrá lugar en el palacio de congresos de Santiago de Compostela, en San Lázaro. La asistencia es presencial y contará con traducción simultánea inglés–español, facilitando la participación de público técnico y no especializado. Las personas interesadas pueden apuntarse aquí, y visitar la página web oficial para acceder a la agenda completa, gestionar su inscripción y consultar las actividades paralelas —como la visita al supercomputador del CESGA y al computador cuántico QMIO, o la ruta guiada por el casco histórico— a través de los canales oficiales de la organización.

El evento cerrará con un cóctel en el Hotel Oca Puerta del Camino, favoreciendo el networking entre instituciones, empresas y comunidad investigadora.