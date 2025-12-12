Una conferencia online gratuita explicará cómo identificar tendencias y analizar escenarios
El Campus Fundación Luckia e ISDI organizan una conferencia online para explorar cómo la prospectiva estratégica y el diseño de futuros permiten anticipar cambios, tomar mejores decisiones y preparar a las organizaciones para escenarios emergentes.
Más información: aquí puedes acceder a la conferencia online.
El futuro ha dejado de ser un horizonte lejano para convertirse en un territorio en constante movimiento. Las transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales están redefiniendo la manera en que trabajamos, tomamos decisiones y planificamos el mañana, obligando a organizaciones y personas a repensar cómo prepararse ante escenarios que cambian con una velocidad sin precedentes.
Para profundizar en este enfoque y comprender cómo anticipar lo que viene, el Campus Fundación Luckia organiza la conferencia online "Cómo identificar tendencias y analizar escenarios", que será impartida por Cristina Vila el martes 16 de diciembre de 16:00 a 17:30 horas (España).
Prospectiva estratégica
La prospectiva estratégica ofrece una forma de leer el presente con profundidad. No se trata de prever lo que ocurrirá, sino de entrenar la mirada para identificar las señales que anuncian transformaciones inminentes.
Durante la conferencia se abordará cómo reconocer señales débiles, cómo distinguir tendencias emergentes del ruido informativo y cómo interpretar estos indicios para orientar decisiones de negocio. También se explicarán métodos para analizar diferentes horizontes temporales y entender cómo interactúan entre sí, habilitando una visión más amplia y anticipatoria.
Diseño de futuros
El diseño de futuros brinda las herramientas para pasar de la observación a la acción. Cristina Vila explicará cómo imaginar escenarios alternativos, cómo estructurar hipótesis que permitan explorar posibilidades y cómo convertir este ejercicio en estrategias concretas para proyectos personales y organizacionales.
La sesión también profundizará en la importancia de adoptar una mentalidad creativa, adaptable y orientada al largo plazo, capaz de transformar la incertidumbre en una oportunidad para construir ventajas sostenibles. La clave no será predecir el mañana, sino aprender a moldearlo con intención y criterio.
Sobre la ponente
Cristina Vila es ingeniera de Telecomunicaciones y posee formación avanzada en Informática, Dirección Comercial y Marketing, Ciencias Cognitivas y Geopolítica y Análisis Internacional. Su trayectoria profesional incluye puestos de responsabilidad en el sector asegurador, donde desarrolló una visión integradora entre negocio, tecnología y comportamiento humano.
Actualmente es asesora en AYM y Growz, y colabora con diversas compañías en proyectos de estrategia y visión futura. Es mentora e inversora en start-ups, participa activamente como conferenciante en foros dedicados al futuro, la innovación y la tecnología, y ejerce como formadora en escuelas de negocio y universidades. Es profesora adjunta en ISDI.
Reconocida como 40u40 por INESE-AJPS en 2020 y 2021, acaba de publicar "Prepara tu organización para el futuro", escrito junto a José Luis Casal y con aportaciones de líderes de múltiples sectores.
Esta iniciativa forma parte del compromiso del Campus Fundación Luckia por ofrecer formación gratuita y actualizada que ayude a todos los profesionales a desarrollar nuevas competencias digitales y a afrontar con éxito los desafíos de un entorno cada vez más complejo y dinámico.
La inscripción es gratuita y ya está disponible en la web oficial de la Fundación Luckia.