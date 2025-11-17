La start-up coruñesa Aguia recibe el Premio Innovación Aeronáutica 2025

El Premio Innovación Aeronáutica 2025, otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE), ha sido concedido a la start-up gallega AGUIA, fundada por los ingenieros aeronáuticos Javier Losada y Juan Pan, por su innovador sistema Smart Pavement Analytics (SPA).

El proyecto permite evaluar el estado del pavimento de carreteras utilizando drones e inteligencia artificial, generando automáticamente informes detallados sobre grietas y defectos que pueden integrarse en Sistemas de Información Geográfica o gemelos digitales.

La tecnología ofrece mediciones de precisión centimétrica a lo largo de miles de kilómetros y proporciona fotos que permiten revisar de forma independiente las condiciones de las carreteras, facilitando la priorización de mantenimiento según estándares internacionales ASTM D6433-23.

El sistema SPA representa un hito para el sector aeronáutico, ya que permite analizar infraestructuras desde el aire, abriendo un nuevo ámbito de aplicación dentro de la ingeniería aeronáutica y planteando retos regulatorios en materia de vuelos de drones.

El jurado del Coiae valoró la creatividad del proyecto, sus beneficios para el sector aeronáutico, el uso de técnicas innovadoras y su potencial de exportación internacional.

Desde su fundación en 2022 en Oleiros (A Coruña), Aguia se ha especializado en análisis de datos mediante algoritmos de inteligencia artificial aplicados a imágenes aéreas, mejorando la gestión de activos e infraestructuras.

El premio, dotado con 2.000 euros y reconocimiento público, busca impulsar el emprendimiento y la I+D+i entre ingenieros aeronáuticos.

Desde su inicio en 2017, esta iniciativa del Coiae ha premiado ya 15 proyectos innovadores que combinan creatividad tecnológica y aplicación práctica en el sector.