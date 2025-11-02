La Xunta destina 6,2 millones a los centros tecnológicos gallegos para impulsar la transferencia de conocimiento

La Xunta destinará 6,2 millones de euros para los ejercicios 2025-2026 a consolidar las unidades de investigación competitivas de los centros tecnológicos gallegos.

La convocatoria, que acaba de resolverse, tiene como objetivo apoyar el trabajo de nueve centros, potenciando sus líneas de investigación y la transferencia del conocimiento al tejido productivo, tal y como ha desgranado la Xunta en una nota de prensa y recoge Europa Press.

En concreto, los beneficiarios de estas subvenciones son: la Asociación de Investigación Metalúrgica do Noroeste (AIMEN), la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas e Produtos Transformados de Pescados e Mariscos - Centro Nacional de Coñecemento e Tecnoloxía para a Industria Mariña, Acuícola e Alimentaria (Anfaco-Cytma), el Centro Galego de Investigación da Auga (Cetaqua), el Clúster de Acuicultura de Galicia (CETGA).

Así como el Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial (CETIM), el Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG), el Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sustentabilidade Enerxética (Energylab), la Fundación Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (Gradiant) y la Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG).

Con todo, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha destacado que busca "incentivar la transferencia de resultados de investigación y de capacidades tecnológicas de los centros al mercado para lograr un verdadero impacto en la competitividad de las empresas gallegas y mejorar, así, el bienestar de la ciudadanía".

Para ello, impulsa la captación de talento, el apoyo a la consolidación de personal investigador, el refuerzo del papel tractor de los centros de conocimiento de la I+D+i gallega, el fomento de la interacción entre los distintos agentes y la orientación de su actividad hacia el mercado.