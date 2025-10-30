La V Liga Maker Drone reta a estudiantes gallegos a crear drones para reducir los accidentes en altura

La Fundación Barrié y el centro tecnológico ITG presentaron esta mañana el reto de la V Liga Maker Drone, que este año invita a los participantes a diseñar y construir un dron capaz de realizar tareas de mantenimiento en altura con el fin de reducir los accidentes laborales asociados a este tipo de trabajos.

Cerca de 180 estudiantes de 2º de ESO de toda Galicia participan en esta edición, que pone el foco en una problemática social de gran impacto.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2024 se registraron más de 27.000 accidentes laborales por caídas de altura en España, con casi 80 fallecidos, lo que representa cerca del 20% de los accidentes laborales graves en el país.

Durante la jornada de presentación, celebrada en el laboratorio de experimentación avanzada del ITG, los equipos conocieron los detalles del desafío y participaron en talleres prácticos de robótica, programación, circuitos electrónicos, realidad virtual y pilotaje de drones. También asistieron a una demostración del DroneFinder, un sistema de búsqueda y localización de personas desaparecidas desarrollado por el propio ITG.

El evento contó con la presencia de Helena Bouza, responsable del área de Educación y Ciencia de la Fundación Barrié, y Jorge Seoane, responsable de I+D de la división de drones del ITG, así como con la participación de miembros del equipo Pegaso de la Guardia Civil, que abordaron la importancia de la seguridad aérea.

Instante de la presentación de la temática. Enrique Romanos Tardío.

La Liga Maker Drone, que cumple su quinta edición, combina formación tecnológica y conciencia social, impulsando las vocaciones científicas entre los más jóvenes.

En la última edición, el número de alumnos interesados en orientar su futuro hacia disciplinas Stem pasó del 48% al 62% tras su participación.

Los estudiantes dispondrán de siete meses para desarrollar su sistema dron, que será evaluado en la gran final del 8 de mayo de 2026 en el Coliseum de A Coruña, un evento que ya se ha consolidado como una cita de referencia en el ámbito educativo gallego, con más de 4.000 asistentes en sus cuatro ediciones anteriores.

El jurado premiará al equipo que complete el reto en el menor tiempo posible y concederá además cuatro galardones especiales: al mejor diseño, la solución más innovadora, la mayor destreza en vuelo y la mejor presentación.