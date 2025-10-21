Más 400 profesionales se reúnen en Santiago en el I Gran Foro de Innovación y Emprendimiento de APD

El encuentro, organizado por APD y la Xunta de Galicia en el marco del programa Capacita Directivos, reunió a líderes empresariales, startups e instituciones para impulsar la cultura innovadora como motor de competitividad y crecimiento.

Más de 30 ponentes de empresas como Microsoft, Hijos de Rivera, Finsa, Abanca o BorgWarner compartieron su visión sobre la colaboración entre grandes compañías y startups, el emprendimiento con propósito y la innovación abierta como eje del desarrollo económico gallego.

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha celebrado esta mañana, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, el I Gran Foro de Innovación y Emprendimiento, un encuentro que ha reunido a más de 450 personas inscritas – en presencial y conectados vía streaming –, con el fin de impulsar la cultura innovadora como motor de competitividad y crecimiento.

El evento, organizado por APD, ha contado con el apoyo de la Xunta de Galicia bajo la mano del IGAPE y el programa Capacita Directivos, y la colaboración del Círculo de Empresarios de Galicia y el Club Empresarial Nordés. A lo largo de la jornada, se celebraron seis mesas de debate en las que participaron representantes de empresas como Microsoft, Hijos de Rivera, Finsa, Abanca, BorgWarner, Gradiant, Unirisco, Cetim o MasOrange, junto a emprendedores de startups gallegas de referencia como Councilbox, Docuten, Mestrelab, Zebra Brain o Aldealista, entre otras.

Un foro para conectar talento, innovación y territorio

En la inauguración oficial, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, subrayó que "Galicia cuenta con un sistema de innovación emprendimiento cada vez más dinámico", añadiendo que "empresa y Administración no son dos equipos diferentes, sino uno solo".

Por su parte, la directora de APD en la Zona Noroeste, Ana Sánchez, definió la innovación como un modo de propiciar "la integración de nuevas ideas, metodologías, servicios y productos a fin de optimizar los procesos e impulsar el negocio".

En el primer bloque de la mañana, que reflexionaba acerca de las colaboraciones entre empresas consolidadas y startups; se han destacado los beneficios mutuos

fruto de estas alianzas bajo la moderación de Miguel Varela, miembro de la junta directiva de Startup Galicia y fundador de Teimas. Josefa de León, directora de Competitividad Estratégica de Agroamb Prodalt, señaló que "los años deterioran la cultura de la empresa y, nosotros somos una empresa innovadora, mantener contacto con alguien que está empezando te lleva a los inicios"; refiriéndose a la exitosa colaboración que mantienen con Agrolinera, cuya CEO, Verónica Menéndez, también formó parte del Foro. En este bloque también participaron Emma Romero, directora de Soluciones Constructivas de Finsa y Marcos González, CEO de Arraigo, que destacaron la necesidad de "rodearse bien, colaborar y aceptar el fracaso como parte del proceso".

Respecto a la experiencia de la innovación desde las empresas consolidadas, el foro contó con la participación de Doris Gomes, directora de Innovación y Adopción Cloud de Microsoft; Yago Campos, director de Innovación de Hijos de Rivera; Ana Penas, Innovation Manager de Kaleido; y Carlos Castaño, vicepresidente de Ingeniería de Borgwarner.

Gran Foro de Innovación_asistentes

Durante su conversación, coincidieron en señalar que "la innovación requiere disciplina, compromiso y gestión del riesgo", y que la clave reside en empoderar al talento interno para que las empresas sean capaces de evolucionar y competir en un entorno global. En la conversación 'Emprendimiento de impacto y dinamización del territorio', Alfredo Ramos, consejero de APD Noroeste y director en Galicia de R y MasOrange, mantuvo una conversación con Alba Budiño, cofundadora de Zebra Brain, y Juan Carlos Pérez, fundador de Aldealista. El consejero de APD concluía que en Galicia es necesario "crear un ecosistema de colaboración que nos ayude en ese camino de resiliencia que merece la pena recorrer".

Al respecto también de las particularidades del territorio y de las competencias para emprender; tuvo lugar una mesa donde Santiago Domínguez, CEO de Mestrelab; Víctor López, cofounder y CPO de CouncilBox; Brais Méndez, CEO de Docuten; y Gonzalo Martín, CEO de Inverbis Analytics; apuntaron que "en Galicia tenemos capacidad creativa y de hacer mucho con poco. Pensemos en escalar y competir a nivel global"; con la moderación de Hugo Criado, CEO de Medrar.

Por su parte, Sonia Martínez, CEO de Batea Oncology y Jorge Caijao, CEO de Sentinel Ecosystems participaron en una mesa con Cristina Fanjul, presidenta de ANCES, como moderadora. Los ponentes coincidieron en la necesidad del equilibrio a la hora no solo de emprender, sino también de mantenerse; “el equilibrio entre talento, dinero y mercado resulta fundamental para escalar”.

Y, para finalizar las conversaciones, Inmaculada Rodríguez, directora general de Unirisco; Eduardo Aldao, director de Innovación de Abanca; y Fernando Jiménez, gerente de Gradiant; han trasladado la importancia del soporte financiero a la hora de emprender, presentando las herramientas y oportunidades de estas instituciones en el apoyo a los proyectos que empiezan; con Lucía Vázquez, directora ejecutiva de CETIM.

Un cierre inspirador con Bisila Bokoko

Como broche final, la conferenciante internacional Bisila Bokoko, directora ejecutiva de BBES, ofreció la ponencia “Emprender sin miedo: la clave del éxito”, en la que animó a los asistentes a afrontar los desafíos empresariales con confianza, propósito y visión global; a través de su historia y vivencias personales.

El encuentro concluyó con un espacio de networking y música en directo, reforzando el espíritu de colaboración que caracterizó toda la jornada.