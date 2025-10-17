Galicia Tech 2025 se consolida como un espacio de networking de referencia para empresarios.

Galicia Tech 2025 se consolida como un espacio de networking referente para empresarios de toda la comunidad

La tercera edición del evento se celebró este miércoles en A Coruña con más de un centenar de profesionales de más de 60 empresas gallegas

A Coruña acogió este miércoles la tercera edición de Galicia Tech. El encuentro reunió en Árbore da Veira a más de un centenar de profesionales de más de 60 empresas gallegas en torno a un mismo propósito: crear un espacio de networking de alto valor entre decisores y abordar los retos presentes y futuros del ecosistema empresarial en Galicia.

Organizado y patrocinado cada año por Dest People, este evento tiene carácter itinerante: su primera edición tuvo lugar en 2023 en Santiago de Compostela y la segunda en 2024 en Vigo; para la siguiente edición se baraja Lugo u Ourense como posibles sedes. La jornada contó en esta ocasión con el apoyo y patrocinio de Docuten, Fundación Venancio Salcines, InCentea, Qualinnova Consulting, Sektorial Door y Seoane Asesores.

La edición coruñesa contó con la participación de 18 ponentes representantes de organizaciones y entidades del sector industrial, tecnológico y científico. A lo largo de la jornada se sucedieron varias mesas redondas y conversaciones en las que se abordaron temas centrales para la competitividad regional: la gestión del talento en un mercado con escasez de perfiles cualificados, la integración responsable de tecnologías digitales y de inteligencia artificial, y el papel de la confianza y el propósito en el liderazgo empresarial.

Estas prioridades conectan con la coyuntura regional y nacional: Galicia afronta una fase de crecimiento económico moderado tras la recuperación, pero debe acelerar la transformación productiva y la fidelización de talento para convertir ese crecimiento en empleo estable y de calidad.

El equilibrio entre personas y negocio, a debate

La primera mesa redonda, titulada Los desafíos de las empresas gallegas para el período 2026-2030, abrió el debate poniendo el foco en la capacidad de las organizaciones para anticiparse y adaptarse a un contexto en constante transformación. Moderada por el Socio-Director Comercial de Dest People, Carlos Pérez Carballo, la conversación contó con la participación de Antonio Llago, CEO de GABADI; Fernando Díaz, director general de Cobre San Rafael; Luz Pardo, CEO de Grupo Gestán; y Patricia Muiño, directora general de la Fundación Venancio Salcines y directora del Proyecto Retorna.

Los expertos subrayaron la necesidad de colaboración entre empresas e instituciones para diseñar estrategias de atracción y fidelización de talento alineadas con valores y propósito, además de políticas públicas y privadas que faciliten el retorno y la reconexión de perfiles emigrados.

La segunda mesa, Evolución humana y tecnológica, un diálogo necesario, exploró cómo la tecnología está redefiniendo la manera en que trabajamos, lideramos y tomamos decisiones. En ella participaron Alba Budiño, cofundadora de Zebra Brain; Lara Neira, fundadora de Nigal; Juan Luis Vázquez, CEO de Grupo Tourgalia; y Juan Cumbrado, director de Innovación en MAPFRE. La conversación, moderada por la CEO de Qualinnova, Noela Burés, giró en torno al papel de la innovación como motor de crecimiento y a la necesidad de impulsar estrategias que atraigan y retengan talento alineado con los valores y propósitos de las compañías.

Los ponentes coincidieron en que el desarrollo tecnológico solo tiene impacto real cuando se construye desde relaciones humanas sólidas y basadas en la confianza.

La tercera mesa, centrada en el papel de la tecnología en la atracción de talento, abordó la integración entre inteligencia humana y artificial, la necesidad de conservar la intuición y la empatía como elementos diferenciales frente a las máquinas, y el rol del liderazgo en entornos digitales cada vez más complejos. Participaron José Manuel González, director de Soluciones y Servicios Digitales en Canon; Ángela Souto, Talent Acquisition Manager en Altia; Antonio Iglesias, COO en SG Tech; y Susana Ladra, catedrática en Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidade da Coruña.

La moderación estuvo a cargo de Daniel Cerqueiro, CMO en Docuten. Los ponentes coincidieron en que la tecnología debe ser un habilitador y no un fin en sí mismo, y que la personalización, la escucha activa y la construcción de confianza son claves para atraer talento en un mercado cada vez más competitivo.

La conversación final entre Manuel Ángel Pose, presidente ejecutivo de Aluman y padrino de esta edición de Galicia Tech, y la presentadora Mónica Martínez puso el foco en la dimensión humana del liderazgo. Pose destacó que la innovación y la evolución son imprescindibles para que las empresas familiares compitan a nivel internacional, pero que el éxito también depende de saber construir y mantener equipos sólidos y unidos, poniendo de ejemplo su propia experiencia: desde 2010 trabaja con el mismo núcleo de personas, un equipo de alto rendimiento sólido y comprometido.

Además, Pose subrayó que en la gestión de personas no hay generaciones, sino personas con motivaciones cambiantes. Así, apostar por políticas centradas en las personas, que fomenten la cohesión, la confianza y la formación continua, es clave para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa.

Una idea transversal que también estuvo presente en el discurso de clausura de Diego Incio, Fundador y CEO de Dest People, quien apeló al papel clave de los líderes empresariales en la recuperación de la confianza entre las partes que conforman el binomio negocio-personas, empleadores y empleados, y en la necesidad de reforzar la función de personas como arteria principal del negocio.

El encuentro contó con la participación institucional del concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de A Coruña, Juan Ignacio Borrego, que reafirmó la relevancia de Galicia Tech como un espacio de reflexión estratégica en el que innovación, personas y negocio avanzan de la mano.