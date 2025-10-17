Galicia Tech 2025 se consolida como un espacio de networking referente para empresarios de toda la comunidad

La tercera edición del evento se celebró este miércoles en A Coruña con más de un centenar de profesionales de más de 60 empresas gallegas

A Coruña acogió este miércoles la tercera edición de Galicia Tech. El encuentro reunió en Árbore da Veira a más de un centenar de profesionales de más de 60 empresas gallegas en torno a un mismo propósito: crear un espacio de networking de alto valor entre decisores y abordar los retos presentes y futuros del ecosistema empresarial en Galicia.

Organizado y patrocinado cada año por Dest People, este evento tiene carácter itinerante: su primera edición tuvo lugar en 2023 en Santiago de Compostela y la segunda en 2024 en Vigo; para la siguiente edición se baraja Lugo u Ourense como posibles sedes. La jornada contó en esta ocasión con el apoyo y patrocinio de Docuten, Fundación Venancio Salcines, InCentea, Qualinnova Consulting, Sektorial Door y Seoane Asesores.

La edición coruñesa contó con la participación de 18 ponentes representantes de organizaciones y entidades del sector industrial, tecnológico y científico. A lo largo de la jornada se sucedieron varias mesas redondas y conversaciones en las que se abordaron temas centrales para la competitividad regional: la gestión del talento en un mercado con escasez de perfiles cualificados, la integración responsable de tecnologías digitales y de inteligencia artificial, y el papel de la confianza y el propósito en el liderazgo empresarial.

Estas prioridades conectan con la coyuntura regional y nacional: Galicia afronta una fase de crecimiento económico moderado tras la recuperación, pero debe acelerar la transformación productiva y la fidelización de talento para convertir ese crecimiento en empleo estable y de calidad.

El equilibrio entre personas y negocio, a debate

La primera mesa redonda, titulada Los desafíos de las empresas gallegas para el período 2026-2030, abrió el debate poniendo el foco en la capacidad de las organizaciones para anticiparse y adaptarse a un contexto en constante transformación. Moderada por el Socio-Director Comercial de Dest People, Carlos Pérez Carballo, la conversación contó con la participación de Antonio Llago, CEO de GABADI; Fernando Díaz, director general de Cobre San Rafael; Luz Pardo, CEO de Grupo Gestán; y Patricia Muiño, directora general de la Fundación Venancio Salcines y directora del Proyecto Retorna.

Los expertos subrayaron la necesidad de colaboración entre empresas e instituciones para diseñar estrategias de atracción y fidelización de talento alineadas con valores y propósito, además de políticas públicas y privadas que faciliten el retorno y la reconexión de perfiles emigrados.

La segunda mesa, Evolución humana y tecnológica, un diálogo necesario, exploró cómo la tecnología está redefiniendo la manera en que trabajamos, lideramos y tomamos decisiones. En ella participaron Alba Budiño, cofundadora de Zebra Brain; Lara Neira, fundadora de Nigal; Juan Luis Vázquez, CEO de Grupo Tourgalia; y Juan Cumbrado, director de Innovación en MAPFRE. La conversación, moderada por la CEO de Qualinnova, Noela Burés, giró en torno al papel de la innovación como motor de crecimiento y a la necesidad de impulsar estrategias que atraigan y retengan talento alineado con los valores y propósitos de las compañías.

Los ponentes coincidieron en que el desarrollo tecnológico solo tiene impacto real cuando se construye desde relaciones humanas sólidas y basadas en la confianza.

La tercera mesa, centrada en el papel de la tecnología en la atracción de talento, abordó la integración entre inteligencia humana y artificial, la necesidad de conservar la intuición y la empatía como elementos diferenciales frente a las máquinas, y el rol del liderazgo en entornos digitales cada vez más complejos. Participaron José Manuel González, director de Soluciones y Servicios Digitales en Canon; Ángela Souto, Talent Acquisition Manager en Altia; Antonio Iglesias, COO en SG Tech; y Susana Ladra, catedrática en Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidade da Coruña.

La moderación estuvo a cargo de Daniel Cerqueiro, CMO en Docuten. Los ponentes coincidieron en que la tecnología debe ser un habilitador y no un fin en sí mismo, y que la personalización, la escucha activa y la construcción de confianza son claves para atraer talento en un mercado cada vez más competitivo.

La conversación final entre Manuel Ángel Pose, presidente ejecutivo de Aluman y padrino de esta edición de Galicia Tech, y la presentadora Mónica Martínez puso el foco en la dimensión humana del liderazgo. Pose destacó que la innovación y la evolución son imprescindibles para que las empresas familiares compitan a nivel internacional, pero que el éxito también depende de saber construir y mantener equipos sólidos y unidos, poniendo de ejemplo su propia experiencia: desde 2010 trabaja con el mismo núcleo de personas, un equipo de alto rendimiento sólido y comprometido.

Además, Pose subrayó que en la gestión de personas no hay generaciones, sino personas con motivaciones cambiantes. Así, apostar por políticas centradas en las personas, que fomenten la cohesión, la confianza y la formación continua, es clave para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa.

Una idea transversal que también estuvo presente en el discurso de clausura de Diego Incio, Fundador y CEO de Dest People, quien apeló al papel clave de los líderes empresariales en la recuperación de la confianza entre las partes que conforman el binomio negocio-personas, empleadores y empleados, y en la necesidad de reforzar la función de personas como arteria principal del negocio.

El encuentro contó con la participación institucional del concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de A Coruña, Juan Ignacio Borrego, que reafirmó la relevancia de Galicia Tech como un espacio de reflexión estratégica en el que innovación, personas y negocio avanzan de la mano.