Píxel á Feira avanza su programa con Tiaviolí Gaming, El Barroquista y una zona arcade con máquinas originales de Daytona USA

El salón gallego del videojuego Píxel á Feira ha presentado un adelanto de su programación, con nombres destacados y propuestas para todos los públicos. Entre los grandes atractivos: el concierto de Tiaviolí Gaming, el encuentro con el divulgador El Barroquista y una impresionante zona arcade con máquinas originales de Daytona USA (1993) para hasta ocho jugadores simultáneos.

Organizado por la Deputación da Coruña, el evento se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el Pazo de Congresos de Santiago de Compostela, que se convertirá durante dos jornadas en la capital gallega del videojuego y la cultura digital.

El músico y creador de contenido Sebastià Pou, conocido como Tiaviolí Gaming, actuará por primera vez en Galicia con un concierto en directo que fusiona música, videojuegos y cultura digital. Armado con su violín, reinterpretará melodías y universos del videojuego en un formato visual y sonoro que ya ha conquistado a públicos de citas como TwitchCon Rotterdam o GamePolis Málaga. Su actuación será el sábado 8 a las 12:45 horas.

También el sábado, a las 17:15 horas, el historiador y divulgador Miguel Ángel Cajigal Vera, más conocido como El Barroquista, ofrecerá la charla Arte & Historia en los Assassin’s Creed, donde explorará cómo la popular saga recrea contextos, personajes y ciudades con rigor artístico y valor divulgativo.

Las máquinas recreativas serán otro de los grandes reclamos de esta primera edición. De la mano de Mikado Game Center Europe, referente internacional en la preservación y restauración de arcades japonesas, llegarán auténticas joyas de los años noventa, como las míticas Daytona USA con capacidad para ocho jugadores simultáneos. Estas piezas, cada vez más difíciles de encontrar en funcionamiento, permitirán revivir la nostalgia de los clásicos de Capcom, SEGA o Taito, en una de las experiencias más inmersivas del evento.

La zona arcade formará parte de una exposición dedicada al universo retro, que reunirá videojuegos clásicos y actuales, además de competiciones abiertas al público durante todo el fin de semana. El Pazo de Congresos se transformará así en un gran salón interactivo para amantes del ocio digital.

El programa incluirá además dos pódcasts en directo, con referentes del panorama gallego del videojuego. Por un lado, el Recuncho Gamer Podcast (con Ángela Triana, Sara Gurdiel, Jon Amil y Rita Calvo) grabará un episodio especial sobre La primera vez, centrado en los recuerdos del primer contacto con los videojuegos. Por otro, Exército Mekemeke, presentado por Carlos Vieito, aportará humor y energía con un formato reconocido en los premios Youtubeiras+.

Abierto el plazo de participación

Píxel á Feira mantiene abierto el plazo para que creadoras, comercios y desarrolladores se inscriban con su proyecto o stand en esta primera edición. La participación es gratuita, con plazas limitadas y prioridad para propuestas llegadas desde la provincia de A Coruña o aquellas que mejor encajen con la filosofía del encuentro.

Las inscripciones pueden realizarse a través del formulario disponible en la web oficial www.pixelafeira.gal, en las modalidades de Zona Mercado, Zona Interactiva y Escenario DLC, que combinan espacios de exposición, interacción, presentaciones y talleres.