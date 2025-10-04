La Xunta destaca que el 70 % de las personas inscritas en los cursos de competencias digitales son mujeres

Más de 10.000 personas han participado hasta ahora en los cursos del proyecto Formación Dixital, impulsado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, de las que el 69,18 % fueron mujeres, tal y como ha destacado este sábado la Xunta, según reporta Europa Press.

Tal y como ha detallado el Gobierno gallego en una nota de prensa, se trata de un programa gratuito para las personas participantes, que cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation-UE).

Desde su creación, en octubre de 2024, amplió su oferta a dos niveles de formación: un nivel básico que combina 10 horas presenciales iniciales, con grupos activos en las cuatro provincias gallegas, y formación en línea; y un nivel intermedio, que es 100 % en línea, tutorizado y abierto a nuevas inscripciones todas las semanas.

En concreto, los cursos duran ocho semanas e incluyen contenidos teóricos y prácticos en cinco áreas clave: gestión de la información digital, comunicación y colaboración, creación de contenidos, bienestar y seguridad digital. Además, cuentan con el acompañamiento de una persona que tutoriza todo el proceso formativo.

Con todo, la actividad incluye un test de auto-diagnosis y una evaluación final, para que las personas usuarias puedan comprobar su evolución en su nivel de conocimientos.