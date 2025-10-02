Román Rodríguez, conselleiro de Educación: "Si no estamos a la vanguardia tecnológica, perderemos el tren"

"Estamos en un momento de cambio, de transformación". Con estas palabras, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, ha dado por inaugurada la primera edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia en A Coruña.

La sede del Centro Tecnológico ITG, situada en el edificio de la Fundación Barrié, acoge este jueves 2 de octubre el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia, que repasará a lo largo de la mañana el liderazgo de Galicia en nuevas industrias innovadoras.

"Es ahora o nunca"

En el encuentro organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG, Román Rodríguez ha destacado que Galicia asiste a un cambio de paradigma que afecta a nuestra vida cotidiana, relaciones sociales y sistema productivos.

"Es ahora o nunca. Si no somos capaces de estar a la vanguardia perderemos un tren que no recuperaremos por muchos años", ha dicho el Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia frente a una sala llena de asistentes.

A continuación, Román Rodríguez ha señalado que Galicia, por su ubicación, ha sido a menudo asociada con la periferia y con una cierta pérdida de autoestima. "Pero no estoy de acuerdo: Galicia es un lugar tan bueno como cualquier otro para desarrollar proyectos de cualquier tipo", ha aseverado.

En esta línea, el conselleiro de Educación ha insistido en que no podemos perder el tren de la biotecnología y tecnología cuántica, ya que, de lo contrario, nuestro futuro será más difícil y nos descolgaremos de las dinámicas de futuro.

"Un territorio condiciona, pero no limita. Tenemos empresas punteras que fueron capaces de competir a escala nacional con gran brillantez", ha agregado Román Rodríguez, quien también ha destacado el trabajo de las personas detrás de esas compañías, que "tuvieron conocimiento, se esforzaron y tuvieron ideas que germinaron.

En este sentido, Román Rodríguez ha coincidido en que, en el ámbito de la ciencia, lo más importante son las personas. "¿Qué debemos hacer para darle oportunidades a las personas?", se ha preguntado el conselleiro, y ha respondido: "construir una cadena de valor que arrastre conocimiento y transfiera el valor a las empresas"

Antes de finalizar su intervención, Román Rodríguez ha puesto en valor la labor fundamental del Centro Tecnológico ITG, "permite conectar la investigación y la aplicación".

Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

