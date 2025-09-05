Reinventarse en la era de la IA: una conferencia online gratuita ofrece las claves

La Inteligencia Artificial está transformando a gran velocidad la forma en la que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos con las empresas. En este escenario de cambios constantes, la capacidad de adaptación se convierte en una competencia clave. Con esta idea como punto de partida, Fundación Luckia, en colaboración con ISDI, organiza el próximo jueves 18 de septiembre a las 16:00 horas la conferencia "Reiniciando: Reinvéntate profesionalmente en la era de la IA".

El encuentro, que podrá seguirse online tras una inscripción previa, está concebido como una guía práctica para profesionales que buscan comprender el impacto de la IA en sus carreras y diseñar una estrategia personal de adaptación y crecimiento.

Durante la sesión se analizarán las competencias emergentes, las oportunidades que surgen en un mercado en constante cambio y tendencias como el cloud working - modelo flexible y colaborativo de trabajo - o el cloud learning, que facilita una formación continua y personalizada. Ambas realidades ya están redefiniendo la manera en que las personas se relacionan con el conocimiento y el entorno laboral.

El encargado de conducir la sesión será Rodrigo Miranda, socio consejero del Grupo Digitalent y Corporate Sales Manager en ISDI. Con una dilatada experiencia como asesor en compañías como EY, y autor del libro #Reiniciando, Miranda es reconocido por su enfoque inspirador y su capacidad para traducir las grandes tendencias tecnológicas en acciones concretas de desarrollo profesional.

¿Cómo participar?

Para asistir a esta conferencia online es necesario apuntarse en la web de Fundación Luckia. La inscripción es gratuita y puede realizarse aquí.

Con esta alianza, Fundación Luckia da un paso más en su objetivo de impulsar la empleabilidad, fomentar el talento y acompañar a los profesionales en su desarrollo, acercando las últimas tendencias a quienes quieren crecer en un mercado cada vez más complejo y competitivo. Además, esta cita marca el inicio de un acuerdo de colaboración entre Fundación Luckia e ISDI para el desarrollo conjunto de distintas iniciativas formativas a lo largo de este y el próximo año.