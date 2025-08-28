El centro ITG de A Coruña participa en un ensayo pionero en Canarias que une IA y energías renovables Cedida

El centro tecnológico ITG de A Coruña juega un papel clave en Brain2Power, un ensayo pionero en las islas Canarias que transformará la forma en la que se produce, almacena y gestiona la energía en España uniendo inteligencia artificial y energías renovables.

El objetivo de esta iniciativa pasa por diseñar, desarrollar y validar un nuevo modelo de gestión de infraestructuras energéticas, basado en las Virtual Power Plants (VPPs). Estas plantas de energía virtuales permiten coordinar distintas fuentes de energía renovable (solar, eólica y marina), sistemas de almacenamiento en baterías e hidrógeno verde, gestionando de forma automática la generación, el consumo y el almacenamiento energético, gracias a la inteligencia artificial y a herramientas digitales de última generación.

Los trabajos permitirán, por primera vez en España, ensayar y demostrar la viabilidad de nuevos modelos de negocio en el ámbito de la energía, centrados en el mercado local y el comercio directo de energía "peer-to-peer" (entre pares).

Esto significa que empresas, comunidades energéticas, prosumidores y usuarios podrán intercambiar energía renovable de forma directa, segura y eficiente, generando beneficios tanto para el medio ambiente, como para la economía local. Esta fórmula abre la puerta a sistemas energéticos más flexibles y personalizados, facilitando el ahorro y la competitividad de empresas y ciudadanos.

La plataforma experimental servirá como banco de pruebas a escala industrial para validar, en la práctica, los sistemas y herramientas para la generación, almacenamiento y gestión digitales de la energía. Tras su demostración, los resultados podrían aplicarse de forma efectiva en puertos, campus universitarios, polígonos industriales o comunidades energéticas, contribuyendo a un sistema energético más sostenible, descentralizado y participativo.

Plataforma apoyada en el fondo marino de Gran Canaria

Esta instalación se encuentra apoyada en el fondo marino, a 30 m de profundidad, y a 1.5 km de la costa en el NE de la isla de Gran Canaria. Contiene laboratorios de uso multidisciplinar para análisis de variables biogeoquímicas en la columna de agua, área en la cubierta principal y hangar con equipamiento para operaciones de carga y descarga de materiales disponibles para los ensayos experimentales, así como otras instalaciones de uso general tales como talleres, grúas, pórtico y demás equipamiento para dar soporte básico a la operación.

Tiene una capacidad máxima para 40 personas, y cuenta con una autonomía de 15 días para 15 personas. Para ello dispone de salas de reuniones, aulas, comedor, cocina y estancias para descanso. Ofrece además espacios en su propia estructura para alojar diversos dispositivos de observación y medición (ej. corrosión, solares…).

Para Santiago Rodríguez Charlón, director de la División de Energía de ITG, "nuestra actividad en las Islas Canarias es muy intensa en los últimos años, aportando tecnología de digitalización energética y sostenibilidad para entidades como la Autoridad Portuaria de Tenerife, el Instituto de Energías Renovables de Canarias (ITER), la Institución Ferial de Canarias (INFECAR) o la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)".

ITG, socio tecnológico de referencia en digitalización

ITG diseñará y validará un ecosistema digital inteligente, basado en gemelos digitales energéticos, plataformas web de última generación y modelos de simulación predictiva, que permitirá anticipar escenarios, optimizar la flexibilidad de la red y habilitar nuevos modelos de negocio en mercados energéticos descentralizados.

El centro tecnológico asume, de este modo, un papel clave como socio tecnológico de referencia en digitalización energética y redes eléctricas inteligentes, aportando su know-how en inteligencia artificial, Internet of Things (IoT), modelado avanzado, digitalización y gestión energética inteligente.

Lidera el desarrollo de la arquitectura digital de próxima generación para la planificación, evaluación y operación optimizada de Virtual Power Plants (VPPs) y mercados locales de energía, integrando algoritmos avanzados de predicción, optimización multiobjetivo y control autónomo.

Con esta contribución, ITG consolida su posicionamiento como centro tecnológico de referencia en smart energy y transición energética digital, impulsando la convergencia entre tecnologías disruptivas, nuevos marcos regulatorios y oportunidades de mercado para acelerar la descarbonización y la democratización del sistema eléctrico.