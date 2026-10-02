El Rally Rías Altas Histórico arranca en A Coruña con cerca de 80 pilotos

Inicio de la duodécima edición del Rally Rías Altas Histórico en A Coruña. Xunta de Galicia

El Rally Rías Altas Histórico 2026 ha arrancado este viernes en A Coruña con la salida de los primeros vehículos desde el paseo do Parrote. La prueba alcanza este año su duodécima edición y cuenta con cerca de 80 pilotos.

La salida oficial estaba programada para las 17:00 horas, después de que durante la mañana se realizasen las verificaciones técnicas de los vehículos. La primera etapa concluirá esta noche en la plaza García Hermanos de Betanzos, con la llegada del primer participante prevista para las 22:10 horas.

La prueba, organizada por el club Rallye Rías Altas, cierra el calendario del Campeonato de España de Rallyes Históricos. El recorrido consta de dos etapas, ocho tramos cronometrados (cuatro recorridos en dos ocasiones) y un total de 116 kilómetros contra el cronómetro, que discurren por los municipios de Monfero, Aranga, Irixoa y Paderne.

En la salida estuvo presente el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, que presenció el inicio de la competición en A Coruña.

La prueba continuará este sábado

La segunda y definitiva etapa comenzará este sábado a las 10:00 horas. La llegada del primer participante al final del Rally está prevista para las 16:00 horas en O Parrote, donde a las 16:45 tendrá lugar la entrega de trofeos. La clasificación final está prevista para las 19:00 horas.

Así, el Rías Altas vuelve a reunir en las carreteras de la provincia a vehículos históricos dentro de una prueba que forma parte del Campeonato de España de Rallyes Históricos desde sus inicios.