Entra en vigor el 1 de octubre: los conductores deberán abrir un "carril de emergencia" en retenciones o accidentes

A partir del 1 de octubre de 2026, los conductores deberán extremar las precauciones en caso de retenciones o accidentes con la aplicación del denominado "carril de emergencia", tal y como se establece en el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esto se aplica cuando haya circunstancias ocasionadas por fenómenos meteorológicos o por motivos de retención del tráfico para dejar un espacio libre que permita el paso a la policía y otros servicios de emergencia. "Una medida que facilita el acceso de los servicios de auxilio cuando cada minuto cuenta", así lo explicó la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales.

¿Qué hacer con el coche ante un atasco o accidente?

El artículo 32 de la nueva norma lo dice claramente: "En autopistas y autovías, cuando con motivo de una retención los vehículos circulen a paso de peatón o se detengan, deberán orillarse de manera que dejen un espacio libre para permitir el paso ante la aproximación de vehículos prioritarios". A este espacio se le denomina "carril de emergencia".

Sin embargo, hay que tener en cuenta una serie de criterios a la hora de cómo establecer este carril de emergencia en función del número de carriles que tenga la vía.

En aquellos casos en los que las autopistas o autovías tengan dos carriles en el mismo sentido, "el carril de emergencia deberá formarse en el centro de la vía, entre esos dos carriles". De esta forma, se dejará el espacio óptimo y necesario para que los servicios de seguridad y emergencias desarrollen sus labores.

En cambio, si la vía dispone de tres carriles en el mismo sentido, "el carril de emergencia deberá formarse entre el carril situado más a la izquierda y el carril contiguo a él". Dicho de otra forma, aquellos coches situados en el carril izquierdo, deberán desplazarse a la izquierda todo lo que puedan, mientras que los vehículos de los dos carriles restantes, deben hacer lo mismo hacia la derecha.

Además, siempre que la circulación sea complicada por las condiciones de la carretera a causa de la nieve, "estará prohibido adelantar y será obligatorio circular por el carril situado más a la derecha", de tal forma que quedará reservado el carril izquierdo para servicios de emergencia y quitanieves. Solo se podrá utilizar el carril contiguo cuando la vía tenga tres o más carriles por sentido.

La finalidad del carril de emergencia es que tanto los vehículos de la Policía como las ambulancias y otros servicios puedan llegar, con mayor rapidez y facilidad, a los accidentes de tráfico, sin verse afectados por las retenciones.

Esta norma entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, tal y como se contempla en la modificación del Reglamento General de Circulación que fue aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio.