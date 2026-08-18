Confirmado: estas son las 10 gasolineras más baratas de A Coruña para repostar por menos de 1,66 euros/litro

Estas son las 10 gasolineras más baratas de A Coruña, según el Geoportal de Hidrocarburos Shutterstock

Agosto es el mes principal de las vacaciones de verano. Mientras algunos viajan a la otra punta del mundo, otros optan por coger el coche y desplazarse hasta algún destino de costa para refrescarse.

Sin embargo, estos desplazamientos no están exentos de una de las principales preocupaciones para los conductores coruñeses: el precio de los carburantes.

Estas son las 10 gasolineras más baratas de A Coruña

Tras la reducción de la ayuda hasta los 5 céntimos, el precio del litro se ha disparado, aunque todavía es posible encontrar algunas gasolineras con la gasolina por debajo de 1,66 euros el litro.

El Gobierno de España elevará la rebaja fiscal de 20 céntimos a partir de septiembre, pero, mientras tanto, toca buscar las opciones más económicas para evitar gastar un dineral cada vez que haya que llenar el depósito.

En Quincemil recopilamos este martes, 18 de agosto, las 10 gasolineras más baratas de A Coruña, según los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:

Shell (calle Newton, 14): 1,649 euros/litro

SBC (calle Severo Ochoa, 39): 1,649 euros/litro

Carbugal Coliseum (calle Francisco Pérez Carballo, s/n): 1,659 euros/litro

Carbugal Los Rosales (avenida Gran Canaria, s/n): 1,659 euros/litro

Miramar Oil (calle Isaac Peral, 6): 1,659 euros/litro

Petroprix Pocomaco (avenida Sexta Ensanche, 19: 1,659 euros/litro

Carbugal A Grela (avenida Enrique Salgado Torres, 9): 1,659 euros/litro

Easygas (Camino Martinete, 52): 1,659 euros/litro

Petroprix (calle Severo Ochoa, 27): 1,659 euros/litro

Petrocash Bens (avenida Finisterre, 265): 1,659 euros/litro

Las gasolineras Plenergy (calle Severo Ochoa, 0) y Autonet Oil (calle Isaac Peral, 44) también tienen el litro de gasolina a 1,659 euros.

En lo que al precio del diésel se refiere, el Geoportal de Hidrocarburos selecciona las siguientes gasolineras de la ciudad herculina como las más baratas de este martes, 18 de agosto:

Carbugal Coliseum (calle Francisco Pérez Carballo, s/n): 1,729 euros/litro

Carbugal Los Rosales (avenida Gran Canaria, s/n): 1,729 euros/litro

Shel (calle Newton, 14): 1,729 euros/litro

SBC (calle Severo Ochoa, 39): 1,729 euros/litro

Miramar Oil (calle Isaac Peral, 6): 1,729 euros/litro

Carbugal A Grela (avenida Enrique Salgado Torres, 9): 1,729 euros/litro

Easygas (Camino Martinete, 52): 1,729 euros/litro

Petrocash Bens (Avenida Finisterre, 265): 1,729 euros/litro

Petroprix Pocomaco (avenida Sexta Ensanche, 1): 1,729 euros/litro

Petroprix (calle Severo Ochoa, 27): 1,739 euros/litro

Las gasolineras Plenergy (calle Severo Ochoa, 0) y Autonet Oil (calle Isaac Peral, 44) también tienen el litro de diésel a 1,739 euros.

Rebaja fiscal de 20 céntimos a partir de septiembre

El descuento de 20 céntimos por litro se aplicará a partir de septiembre. Así lo ha confirmado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa tras el encarecimiento del gasóleo en las últimas semanas.

El plan del Gobierno era reducir el descuento a 5 céntimos por litro a partir de septiembre. Sin embargo, la estrategia ha dado marcha atrás debido a la subida del 15,7% interanual registrada en julio, por lo que la bonificación volverá a situarse en 20 céntimos el litro.