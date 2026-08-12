Xunta y Gobierno mandan un mensaje de "tranquilidad" ante el proyecto de SAIC: "Seguimos trabajando"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, han trasladado hoy miércoles un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos respecto a la fábrica que el grupo automovilístico chino SAIC pretende levantar en Ferrol. Ambos han destacado el trabajo conjunto de las dos administraciones: "Seguimos la tramitación. Quedan muchas cosas por hacer".

Así lo han explicado en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press tras participar en la reunión del Cecopi para hacer seguimiento del operativo especial por el eclipse, donde Blanco ha aprovechado para destacar la colaboración entre Gobierno autonómico y central desde el "primer momento" y enviar un mensaje de "tranquilidad" sobre el proyecto.

Rueda se ha referido a la llamada que este pasado martes le realizó la ministra de Defensa, Margarita Robles, para adelantar que la postura de su Ministerio será "favorable" a la planta de SAIC, pese a los necesarios condicionantes que se establecen siempre al levantar este tipo de factorías en terrenos próximos a una instalación militar.

"Agradezco la coordinación que en este tema, desde el principio, estamos teniendo. Creo que es como se deben hacer las cosas entre Xunta y Gobierno para hacer posible una inversión importantísima para Ferrolterra y Galicia", indicó el mandatario autonómico, que espera que no haya impedimentos que no tenían "mucha lógica".

"Seguimos la tramitación. Aún quedan muchas cosas por hacer. Espero que en los tiempos previstos, a finales del año que viene, esto pueda empezar a ser una realidad", añadió Rueda. La previsión es que la fábrica comience a construirse a finales de 2027 y que esté terminada antes de que finalice 2028.

Preguntado sobre de dónde podrían venir las informaciones que apuntaban a la existencia de informes de Defensa y los servicios de inteligencia que alertan del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta fábrica y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistemas militares estadounidenses, Rueda ha dicho que es lógico que haya prevención en este tema.

"No es nuevo. Ya en otras ocasiones conviven, más o menos en cercanía, instalaciones de este tipo con instalaciones militares. Es lógico poner prevenciones que garanticen cuestiones de seguridad y es lo que se va a hacer", insistió Rueda, que añadió que sobre las informaciones que salieron a la luz, Margarita Robles le aseguró que no vienen de canales oficiales: "Me quedo con la posición oficial del ministerio".

El Gobierno de China, por su parte, ha evaluado positivamente las posiciones del Ejecutivo central y la Xunta respecto a SAIC. "China ha tomado nota de las declaraciones positivas de los gobiernos central y local españoles", afirmó en rueda de prensa Guo Jia-kun, portavoz del Ministerio de Exteriores chino.

El funcionario ha asegurado que las autoridades chinas están dispuestas "a seguir profundizando la cooperación práctica con España" sobre la base del respeto y el beneficio mutuos. En este sentido, el representante del Ministerio de Exteriores ha añadido que Pekín espera que España proporcione "un entorno empresarial justo, equitativo y no discriminatorio para las empresas chinas".

SAIC

SAIC, por su parte, aseguró este martes que la instalación de su planta de vehículos eléctricos en Ferrol se ejecutará "salvaguardando íntegramente" la seguridad nacional de España, al tiempo que mostró su respeto a que se evalúen todos los factores relevantes para su implantación.

"El proyecto de la fábrica de SAIC en territorio español es de una suma importancia para la zona y para el país y desde SAIC entendemos que se evalúen todos los factores relevantes para su implantación, incluyendo no solo los económicos sino también los industriales, creación de empleo y consideraciones de seguridad nacional", trasladaron fuentes de SAIC a Europa Press.

MG aseguró a este respecto que respeta el proceso de revisión de las autoridades españolas y mantiene su compromiso de colaborar "de manera estrecha y transparente" con todas las partes interesadas pertinentes para cumplir con los requisitos normativos, económicos, industriales y de seguridad nacional aplicables.

IEN

El presidente de la Iniciativa Empresarial del Noroeste por Europa, Manuel Pérez Pérez, tachó por su parte de "absurdo" y "ridículo" el intento de "sembrar dudas" y "boicotear" el proyecto de SAIC en Ferrol con el argumento de que representa un riesgo para la seguridad nacional.

"Es un burdo intento de dividir, sembrar dudas y resquebrajar la unidad en torno a esta iniciativa industrial, que afortunadamente va a quedar en el cajón de las anécdotas", señaló el empresario, que ha mostrado su "rotundo apoyo" a la implantación de esta factoría en el puerto de Ferrol.

"Es un proyecto de futuro, que representa la entrada de esta comarca en la industria de la automoción, un sector tractor de sostenibilidad y competitividad que puede ser la palanca que necesita la economía de la zona", insiste el presidente de IEN.

"En el mundo actual, con los satélites que hay en órbita y otros medios tecnológicos, cabe suponer que las tareas de inteligencia se realizan de otra manera y que la seguridad nacional no depende de que haya unos chinos en la boca de la ría con unos prismáticos", bromeó Pérez, celebrando que desde el Gobierno central se hayan "disipado dudas" al asegurar que Defensa informará favorablemente el proyecto.