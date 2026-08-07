Carballo (A Coruña) acoge la mayor feria de vehículos al aire libre de Galicia: solo 3 días en agosto

El parque del Rego da Balsa, en Carballo, acogerá los días 28, 29 y 30 de agosto la 21.ª edición de Berocasión, la mayor feria al aire libre de vehículos de ocasión de Galicia. El evento está organizado por AXOBER, con la colaboración del Concello de Carballo y la Diputación de A Coruña.

En total participarán 17 expositores de la zona, lo que supone una amplia representación del tejido empresarial local vinculado al sector de la automoción. Durante los tres días se expondrán más de 500 vehículos, entre los que habrá turismos, SUV, vehículos comerciales y modelos de diferentes gamas, adaptados a todo tipo de necesidades y presupuestos. La feria ofrece una oportunidad única para adquirir vehículos revisados, con garantía y entrega inmediata.

Al finalizar la feria, el domingo 30 a las 20:00 horas, se realizarán varios sorteos. Entre ellos destaca el sorteo de un año de combustible gratis, con un máximo de 100 euros al mes, canjeables en la Estación de Servicio Shell As Labradas, entre todas aquellas personas que compren su vehículo durante los días de la feria.

Estos son los expositores que participan en la 21.ª edición de Berocasión:

Vilas Rama – Citroën

Miguelauto.es

Dimolk – Peugeot

Antamotor – Nissan

Bercauto

JGCar Automóviles

Rebalcars Automóviles

Talleres Juan Lema

Corgal Automóviles – Kia

Centauto Mobility – Bestune – SWM – Yooudooo

Hyupersa – Hyundai

PS Automoción Carballo

Garvi Automóviles

Balsacar

Famautos

Pensado Motor – Škoda

Fervicar Automoción

Para Diego Iglesias, presidente de AXOBER, esta nueva edición de Berocasión "reafirma el compromiso con el sector de la automoción, uno de los pilares económicos de la comarca, al tiempo que consolida el evento como un importante dinamizador económico, apostando por el comercio de proximidad y reuniendo en un mismo espacio a las empresas de la zona para facilitar el contacto directo con la clientela".