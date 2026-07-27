La Guardia Civil aclara la duda de todos los veranos: "No está prohibido conducir con chanclas, pero..."

Cuando el calor aprieta, el calzado abierto permite que nuestros pies respiren, aunque no siempre es la opción más segura.

En los trayectos cortos a la playa, muchos conductores optan por ponerse directamente las chanclas y, como cada verano, vuelve a surgir la misma duda: ¿está prohibido conducir con este tipo de calzado?

¿Está prohibido conducir con chanclas en España?

La Dirección General de Tráfico (DGT) no prohíbe de forma expresa conducir con chanclas o sandalias. Sin embargo, el Reglamento General de Circulación establece, en su artículo 18, que el conductor debe mantener en todo momento la libertad de movimientos.

"El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

Asimismo, el artículo 17 fija que los conductores deben estar "en todo momento" en condiciones de controlar su vehículo, mientras que el artículo 3 hace referencia al modo de conducción, "con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño".

Las chanclas son un calzado inestable que carece de sujeción en el talón. Por eso, la Guardia Civil desaconseja su uso al volante, ya que "puede interferir negativamente en la conducción y provocar un siniestro vial".

Multas de hasta 80 euros

La legalidad del uso de chanclas va a depender de lo que considere un agente de tráfico, que podrá sancionar al conductor en aplicación del artículo 18 del Reglamento General de Circulación. La multa asciende a 80 euros (40 euros por pronto pago).

Conducir con un calzado inadecuado es uno de los grandes riesgos a la hora de ponerse al volante. Según datos de la DGT, medio millón de conductores conducen descalzos en muchas ocasiones y unos 800.000 dicen ponerse al volante habitualmente calzando chanclas.

Para evitar cualquier riesgo de accidente, el Real Automóvil Club de España (RACE) aconseja utilizar siempre un calzado que vaya bien sujeto al pie y cumplan con las siguientes características:

"No resbale de los pedales"

"Proporcione una buena adherencia entre el pie y los pedales"

"No tenga elementos susceptibles de engancharse en los revestimientos del vehículo"

"No sea demasiado grande ni demasiado pequeño, de modo que no se pisen dos pedales al mismo tiempo de forma accidental"

En caso de necesitar un calzado específico, el departamento que dirige Pere Navarro recomienda llevar las chanclas, sandalias o crocs en una bolsa en el maletero, "nunca en el habitáculo".