Las gasolineras de Galicia se preparan para el posible fin de las ayudas: "Llenar el depósito podría costar 10 euros más"

Gasolinera de la avenida do Porto de A Coruña este 23 de marzo de 2026. CGM

El próximo martes, 30 de junio, es la fecha final prevista para la rebaja temporal del IVA de los carburantes. La decisión, impulsada por el Gobierno central, redujo la tasa del 21% al 10% como medida extraordinaria debido a las consecuencias de la guerra de Irán a finales del pasado mes de marzo. De no aprobarse una prórroga de estas ayudas, el precio de la gasolina o el diésel volverá a subir; un escenario de "incertidumbre" para el que ya se están preparando las estaciones de servicio gallegas.

Con la duda en el aire sobre si seguirá habiendo ayudas o no, desde la Federación Gallega de Estaciones de Servicio explican que han avisado a sus asociados para que se preparen para ambos casos.

En previsión, las gasolineras ya trabajan para tener a punto refuerzos ante un posible pico en la demanda y tener existencias suficientes.

El aumento de la gasolina o el diésel coincidiría, además, con el inicio de las vacaciones para muchos gallegos.

"Estamos preparándonos, como la otra vez, para revertir los cambios en el software. Tenemos una incertidumbre terrible sobre si van a continuar las medidas o no. Lo sabremos, como siempre, a última hora", critica Miguel Salceda, presidente de la FEGAES.

Cuando se tomó la medida, a finales de marzo, esta se recibió con sorpresa en el sector, que lamentó entonces la falta de planificación. Desde la asociación gallega brindaron ayuda sobre todo con los servicios informáticos en una situación de urgencia.

Aumento de precios de 20 céntimos por litro

Ahora, ante una situación muy similar de cambios en los precios, desde la FEGAES calculan que el coste de llenar el depósito a partir del martes se podría incrementar en hasta 10 euros.

El Real Decreto de marzo, explica Salceda, "tenía una rebaja de 29 céntimos en el litro de la gasolina y de 23 céntimos en el litro de diésel".

Teniendo en cuenta además que el precio de los carburantes puede variar día a día —cuando se tomaron las medidas, por ejemplo, el precio del barril de Brent llegó a superar los 119 dólares— el presidente de las estaciones de servicio gallegas calcula que el litro de combustible podrá experimentar una subida de entre 18 y 20 céntimos.

Las consecuencias podrían impactar directamente en los hábitos vacacionales.

"Si te incrementan el céntimo de litro y cuesta más llenar el tanque para desplazarte para ir a la playa o a la montaña, sale más caro. Indudablemente, a la gente le va al bolsillo el precio del combustible", razona.

Además, durante los meses en los que han estado en vigor estas ayudas la rebaja no se ha traducido necesariamente en un aumento de las ventas.

Salceda explica que "no es que se notara una subida en las ventas, sino que se normalizaron con respecto a la situación anterior. Antes de la guerra en Irán estábamos a 1,40 o a 1,50 euros y después el precio se disparó hasta incluso llegar a sobrepasar los 2 euros".

"Los pequeños empresarios o los autónomos no pueden saber cuánto van a tener que pagar a partir del martes", denuncia por su parte Julio César López, vicepresidente de FEGAES y presidente de la Asociación Provincial de EESS de Coruña.

Ahora, "no hay nada que justifique actuar así". El vicepresidente de FEGAES pide también más previsión en la toma de estas decisiones y también "más respeto".

"Al pequeño empresario le cuesta adaptar medidas como el cambio de IVA. El 80% de las gasolineras son pymes", recuerda antes de subrayar que en estos casos se debe trabajar "con previsiones y no alarmar" en una situación que afecta también al conjunto de la ciudadanía.