Lexus Galicia muestra en A Coruña la nueva generación del ES, ahora también eléctrica

Las instalaciones de Lexus Galicia en A Coruña acogieron este jueves la puesta de largo del nuevo Lexus ES, un modelo que estrena generación y que supone uno de los pasos más relevantes de la marca en su estrategia de electrificación. El encuentro reunió a clientes, representantes de empresas, colaboradores y profesionales de los medios de comunicación, que tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las principales novedades del vehículo.

La cita fue concebida como una experiencia inmersiva en el universo de la firma japonesa. Música en directo, una cuidada puesta en escena y una propuesta gastronómica inspirada en Japón acompañaron una presentación que buscó trasladar los valores de la marca más allá del propio automóvil.

El protagonista de la jornada fue la octava generación del Lexus ES, una berlina que llega con una imagen renovada, un mayor tamaño exterior y un interior diseñado para incrementar la sensación de espacio y bienestar a bordo. La marca ha apostado además por reforzar el equipamiento tecnológico y los sistemas de asistencia a la conducción, incorporando la última evolución del paquete Lexus Safety System+.

Durante el acto, responsables de Lexus Galicia destacaron que el nuevo ES marca un punto de inflexión en la trayectoria del modelo. Por primera vez, la gama estará disponible tanto con motorizaciones híbridas como completamente eléctricas, ampliando las opciones para los conductores que buscan una movilidad más eficiente sin renunciar al confort y al carácter premium.

El vehículo supera los cinco metros de longitud y se presenta como una de las propuestas más ambiciosas de la marca en el segmento de las berlinas de lujo. Entre sus características sobresalen también las capacidades de carga rápida de las versiones eléctricas, que permiten reducir considerablemente los tiempos de recarga.

La presentación concluyó con una visita libre al automóvil, donde los asistentes pudieron explorar cada detalle del nuevo modelo y resolver sus consultas con el equipo de Lexus Coruña. Todo ello en una velada inspirada en el concepto japonés "Omotenashi", una filosofía basada en la atención al detalle y la hospitalidad que la firma considera uno de los pilares de su identidad.