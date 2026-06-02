Nuevo paso para la instalación de SAIC en Galicia: Ferrol declara el proyecto de interés municipal

La instalación de SAIC en Ferrol sigue dando pasos hacia adelante. Este martes, la Xunta de Goberno Local ha declarado de interés municipal el desarrollo del Proyecto Industrial Estratégico SAIC IU Base Project. "Se trata de un proyecto internacional con un enorme potencial transformador y con impacto en toda Galicia, pero, sobre todo, en nuestra ciudad", explicó el alcalde, José Manuel Rey Varela.

El Consello da Xunta daba ayer luz verde a su declaración como proyecto industrial estratégico después de que la compañía solicitase formalmente instalarse en Galicia. Esa misma tarde, la marca automovilística MG calificaba como un "hito histórico" su futura planta de vehículos eléctricos entre Ferrol y As Pontes, la primera en Europa continental.

De cara al desarrollo del proyecto, es fundamental la colaboración institucional. La Xunta de Galicia se encarga de la tramitación del Proyecto Industrial Estratégico (PIE), mientras que el Gobierno central dará la autorización de inversión extranjera y el Puerto de Ferrol, que desde ayer está dirigido por José Antonio Álvarez, otorgará las concesiones portuarias.

Mientras, el Concello de Ferrol ya ha aprobado la declaración de la fábrica como proyecto de interés municipal. La llegada del gigante chino a la ciudad supone, según señala el ayuntamiento en un comunicado, un reconocimiento a las capacidades industriales, logísticas y profesionales de la ciudad, así como al potencial del puerto, para acoger proyectos industriales de gran dimensión, vinculados a los sectores estratégicos de la economía.

"Detrás de esta decisión hay meses de trabajo intenso, discreto, técnico, institucional y estratégico", reivindicó Rey Varela, satisfecho por la noticia: "Ferrol está donde hace unos años muchos creían que era imposible que pudiera estar". El regidor, además, ha señalado que la urbe gana población, empleo y oportunidades, siendo "capaz de competir con otros países".

¿Cómo será la fábrica?

"Hoy hablamos de la industria del automóvil y de la movilidad eléctrica que generará 2.000 puestos de trabajo en la ciudad, entre directos e indirectos, y que contará con una inversión de 200 millones de euros", señaló Rey Varela. Además de los 2.000 puestos de trabajo de Ferrol, el proyecto permitirá crear otros 300 en el centro industrial y logístico de As Pontes.

Y es que este proyecto creará un gran centro industrial y logístico de vehículos eléctricos y híbridos, con una capacidad de producción de 120.000 vehículos al año en la ciudad. La planta se instalará en el puerto exterior, convirtiendo a Ferrol en un nodo exportador de la automoción y en un referente europeo de la nueva automoción eléctrica, según el alcalde.

Las obras para construir este gran centro comenzarán previsiblemente en 2027 con el objetivo de que esté operativo antes de que termine 2028. El proyecto no consistirá solo en el ensamblaje de los vehículos, sino que también la producción de gran parte de los componentes será local.

La iniciativa busca, además, aprovechar las oportunidades del suelo industrial de Mandiá, donde estarán las auxiliares. Precisamente, a principios de mayo el Consello da Xunta dio luz verde al inicio de los trámites que permitirán dotar a la ciudad de Ferrol de su primera bolsa de suelo industrial: la Plataforma Logística Empresarial y Portuaria de Mandiá, que contará con más de 1,6 millones de metros cuadrados y que se desarrollará en dos fases.

"La diversificación industrial es una realidad, hoy el suelo industrial en Mandiá es una realidad", aseguró el regidor, que añadió: "Ferrol es una ciudad que no se pone límites". Rey Varela, además, aprovechó su intervención para agradecer el trabajo a la Oficina Económica de Galicia, a la Xunta, a Alfonso Rueda y al Gobierno de España.

A este respecto, el alcalde pidió al Ejecutivo nacional que modernice las estructuras ferroviarias, claves para el puerto exterior. "Necesitamos ahora, más que nunca, terminar con el aislamiento que sufrimos, no cabe el partidismo hoy por hoy, sino atender a una reivindicación histórica para modernizar las líneas ferroviarias", explicó Rey Varela.

Una oportunidad para Ferrol

La implantación de este proyecto representa una oportunidad estratégica para Ferrol, tanto por el volumen de inversión asociada como por su impacto en la actividad económica local. La iniciativa, considera el ayuntamiento, permitirá consolidar el puerto exterior como una infraestructura industrial y logística de referencia, incrementando su actividad y fortaleciendo su capacidad para atraer nuevos proyectos empresariales.



"La captación de inversión internacional requiere estabilidad, confianza y capacidad de gestión, factores determinantes para avanzar en un proceso que aún afronta importantes fases administrativas y de desarrollo", indicó Rey Varela, que recordó que queda mucho trabajo por delante al mismo tiempo que destacaba el momento que vive la ciudad.