El gigante chino SAIC ultima la llegada a Ferrol de su primera fábrica de coches eléctricos en Europa

SAIC Motor ultima su llegada a Ferrol, con lo que será su primera fábrica en Europa. Tras haber celebrado el hito de superar los 100 millones de clientes en todo el mundo con la marca MG, la compañía anunciará próximamente la construcción de una nueva fábrica en Galicia.

MG —marca perteneciente a SAIC Motor— ha celebrado este nuevo paso en su trayectoria internacional, que refleja su evolución desde sus orígenes como fabricante británico de deportivos, fundado en 1924, hasta convertirse en una de las marcas con mayor crecimiento global.

Su estrategia centrada en la innovación accesible y la movilidad sostenible es clave en su desarrollo internacional, especialmente en Reino Unido, su principal mercado en Europa. Su imagen británica, además, ha impulsado el crecimiento de MG en el continente y en España, donde cerró 2025 con más de 300.000 y 45.000 matriculaciones, respectivamente.

De hecho, MG es la firma de origen 'made in China' con más ventas hasta el momento en España, con más de 130.000 entregas desde 2021. Así, la compañía seguirá tratando de reforzar su apuesta por la electrificación.

Primera planta de Europa en Ferrol

La conexión marítima entre la costa gallega y Reino Unido —donde la marca tiene su centro de diseño y oficinas generales en Europa— y los menores costes laborales de España, han situado al puerto exterior de Ferrol en primera línea para instalar la primera fábrica en Europa de SAIC Motor.

Según informa Europa Press, la compañía podría anunciar su llegada definitiva a Galicia en los próximos meses. La planta de Ferrol, donde construirá un complejo cercano al millón de metros cuadrados, será clave en la expansión de la empresa en Europa, ya que SAIC producirá vehículos principalmente destinados al mercado europeo para evitar aranceles del 45%.

La TVG y La Voz de Galicia ya dan por hecho la llegada del gigante asiático del motor a Ferrolterra, con una inversión superior a los 500 millones de euros. Estos medios aseguran que SAIC construirá dos plantas, una en el Puerto Exterior de Ferrol y otra en As Pontes, con el objetivo de construir hasta 120.000 coches al año y crear 5.000 puestos de trabajo. La Xunta declarará las fábricas como Proyecto Industria Estratégico.