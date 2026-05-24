Subastan en A Coruña una furgoneta Mercedes-Benz desde 316 euros: 6 plazas y motor diésel

Además de viviendas, la Agencia Tributaria también subasta vehículos embargados a deudores a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Comprar un coche nuevo no está al alcance de todos los bolsillos. Por eso, muchas personas optan por vehículos de segunda mano y otras esperan las subastas organizadas por organismos públicos, como la Agencia Tributaria.

Gran capacidad de carga y consumo de 8,1 litros por cada 100 km

En este contexto, la Agencia Tributaria ha sacado a subasta una auténtica ganga que podría interesar a más de un comprador: una furgoneta Mercedes-Benz con motor diésel y capacidad para seis plazas.

En concreto, la puja mínima parte de los 316,99 euros, mientras que la tasación del vehículo asciende a 3.169,94 euros, por lo que el precio inicial apenas representa el 9,9% de su valor estimado.

En cuanto a las características del vehículo, se trata de una furgoneta mixta adaptable de la marca Mercedes-Benz, modelo 111 CDI, una de las opciones medianas más populares del mercado.

Ideal para el trabajo diario de empresas y autónomos, esta furgoneta destaca por su gran capacidad de carga en la parte trasera. Además, está equipada con doble fila de asientos, con capacidad para hasta seis plazas, e incorpora de serie distintos sistemas de seguridad.

Su consumo medio ronda los 8,1 litros por cada 100 kilómetros y la potencia del motor se sitúa entre los 114 y los 116 CV, dependiendo del año de fabricación.

En concreto, esta furgoneta, con matrícula 2595 FHM, tiene 19 años, según el anuncio publicado por la Agencia Tributaria.

Interior de la furgoneta Agencia Tributaria

En dicha publicación se adjuntan un total de ocho fotografías en las que se puede ver un vehículo de trabajo de color blanco, con un interior en buen estado, equipado con radio y cambio de marchas manual.

Las personas interesadas todavía pueden pujar por este vehículo, con una puja inicial de 316,99 euros, hasta el próximo 8 de junio.