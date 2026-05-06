Ferrol, candidata para que el gigante chino SAIC instale su primera planta europea de vehículos

El grupo automovilístico chino SAIC Motor, propietario de la marca de vehículos MG, la más vendida entre los fabricantes chinos en la Unión Europea, ha puesto el foco en el puerto exterior de Ferrol (A Coruña) para instalar su primera planta de ensamblaje en el continente.

El medio especializado La Tribuna de Automoción, ha avanzado este interés de la compañía china citando conversaciones avanzadas entre SAIC y la Xunta de Galicia para abordar la disponibilidad de los terrenos portuarios.

El mismo medio alude a fuentes fiables del sector para señalar que la producción de SAIC en Galicia no se llevaría a cabo en un centro de grandes dimensiones, ya que la previsión inicial apunta a fabricar 120.000 unidades al año.

MG cerró 2025 con más de 300.000 matriculaciones en Europa, impulsada por su imagen británica, precios competitivos y una oferta variada de modelos.

Ante el crecimiento de las ventas, los directivos de SAIC han ido subrayando en los últimos meses la necesidad de producir localmente para consolidar su expansión.

Tras descartar Hungría, España se perfila como el destino favorito, y dentro del país, Galicia, donde ha explorado distintas opciones geográficas, lidera las opciones.

Rueda, en China

Los intereses de SAIC en España salen a la luz un par de semanas después del viaje que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, realizaron a China.

Rueda y Lorenzana en la visita a la fábrica de baterías de SAIC en China.

Entre sus compromisos estuvo una reunión de ambos con el presidente de SAIC Motor, Xiaoqiu Wang, una visita a la fábrica de baterías de la compañía en Zhengzhou y otra al centro de I+D en Shanghái. Rueda condujo en un circuito un coche de la marca Roewe, del mismo grupo automovilístico.

El presidente gallego destacó en China el ecosistema industrial de automoción de Galicia en cuanto a proveedores y la capacidad logística de la comunidad. Se refirió a Stellantis Vigo como "la fábrica más productiva del país".

El futuro de un proyecto eólico

Según la información de La Tribuna de la Automoción, altos cargos de la Xunta trabajan con la Autoridad Portuaria de Ferrol para impulsar la operación industrial de SAIC en Galicia.

Uno de los temas que se trata es la posibilidad de desplazar a la empresa Windwaves (antiguo Grupo Nervión), dedicada a estructuras para parques eólicos flotantes, de la superficie que actualmente ocupa en el puerto ferrolano (ocho hectáreas con un almacén de montaje cubierto), donde hace unas semanas anunció el comienzo de sus obras pero cuyas actuaciones suspendió después. Rueda se reunió a los pocos días en Santiago con los responsables de esta empresa.

Por el momento, ni la Xunta ni la compañía asiática han confirmado oficialmente el acuerdo para una posible instalación en Galicia. El Puerto de Ferrol tampoco se ha pronunciado sobre el proyecto.

El respaldo empresarial

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) da una buena acogida al posible proyecto de SAIC en Ferrol por su "encaje estratégico" en el proceso de reindustrialización de Galicia, "al tratarse de una iniciativa vinculada a la movilidad eléctrica, la innovación y la transición energética". "La comunidad necesita consolidar y ampliar su base industrial, especialmente en sectores tractores como la automoción, donde Galicia ya cuenta con un ecosistema competitivo y experiencia contrastada", destaca el presidente, Juan Manuel Vieites.

La inversión planteada se percibe como "un revulsivo para el tejido productivo, con capacidad de generar empleo y reforzar la cadena de valor del automóvil en la comunidad". La CEG demanda "coordinación entre administraciones y agentes económicos para presentar una propuesta sólida y competitiva" y opta por la "prudencia" hasta que el proyecto se concrete "definitivamente".

"La posible llegada de fabricantes chinos debe verse como oportunidad estratégica, pero con condiciones", matiza Vieites. "Nosotros estamos a favor de atraer inversión extranjera, pero complementaria, no sustitutiva del ecosistema local. Debe garantizarse la cadena de valor local, con proveedores gallegos, la transferencia tecnológica y el empleo de calidad".