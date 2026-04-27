La UE cambia las normas: los jóvenes podrán conducir coches desde los 17 años si cumplen este requisito

En Galicia, como en el resto de España, la edad mínima para conducir un coche es 18 años. No obstante, esta situación podría cambiar muy pronto, según ha confirmado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Cuando un joven cumple la mayoría de edad, puede aspirar a obtener el carnet de conducir. Sin embargo, tras el cambio en la normativa europea, podrá hacerlo a los 17 años, siempre que cumpla una serie de requisitos.

La UE adelanta un año la edad para obtener el carnet de conducir

"La posibilidad de conducir un turismo a los 17 años por las carreteras de los Estados miembros de la Unión Europea será posible gracias a un cambio legislativo que se encuentra recogido en el artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205", afirma Tráfico.

Esta norma establece que los jóvenes de esta edad podrán optar a sacarse el permiso de conducción de clase B -es decir, coches convencionales como turismos y furgonetas ligeras- aunque, eso sí, hasta que cumplan la mayoría de edad "jamás irán solos al volante".

Sobre este último asunto, Tráfico explica que el asiento del copiloto "siempre debe ir ocupado" por un acompañante capaz de dar directrices. Asimismo, la normativa específica otros criterios que deben cumplir esos acompañantes:

"Para empezar, la persona destinada a tutelar al menor debe respetar las normas relativas a la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas".

Dicho copiloto deberá tener una edad mínima de 24 años o ser titular de un permiso de conducción de la categoría correspondiente a la del menor de 17 expedido en la Unión Europea y obtenido más de 5 años antes de convertirse en su acompañante.

Pero eso no es todo: "no debe haber sido privado del derecho a conducir".

¿Qué opina la DGT?

Con la actualización de la norma, la UE adelantará un año la edad para obtener el permiso B. No obstante, el procedimiento para convertirse en conductor seguirá el cauce habitual: examinarse del teórico y del práctico y superar ambas pruebas.

Desde el punto de vista de la DGT, la conducción acompañada puede ser una "opción atractiva".

"Se pretende facilitar el acceso de los jóvenes al permiso, lo cual puede ser interesante para los que viven en zonas despobladas o resultar útil para aquellos que quieran entrar en la universidad sabiendo conducir su propio coche", señala la subdirectora general de Formación y Educación Vial, Montserrat Pérez.

Y agrega: "Además, nos asegura que hasta que cumplan los 18 años se va a supervisar su conducción, lo cual también puede resultar positivo".

La medida europea podría ser pronto una realidad en Galicia y el resto de España. Aún debe trasponerse a la normativa española (con fecha límite el 2028) y para la que la DGT ya ha establecido un grupo de trabajo.