Confirmado por la DGT: estos son los 4 trucos clave para ahorrar gasolina en tus viajes

El precio del carburante continúa siendo un tema de máxima actualidad. A pesar de la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno central el pasado 20 de marzo, el diésel ha mantenido una tendencia alcista en las gasolineras gallegas.

Llegados a este punto, muchos conductores buscan formas de ahorrar carburante para retrasar el máximo tiempo posible la visita a la gasolinera, y la Dirección General de Tráfico (DGT) propone varias recomendaciones.

4 trucos clave para ahorrar gasolina en tus viajes

La conducción eficiente es clave a la hora de reducir el consumo de gasolina o diésel. Para ello, Tráfico ofrece una lista de consejos que permite ahorrar hasta 500 euros al año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo.

1. Circular con marchas largas

Para empezar, el departamento dirigido por Pere Navarro señala que un truco muy útil es circular con marchas largas, tomando como referencia que antes de llegar a 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

"Los motores actuales permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor desahogado y consumiendo lo mínimo", señala Tráfico.

2. Anticipación

Por otro lado, está comprobado que entre el 30 y el 50% del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario.

La recomendación es conducir a una velocidad moderada y constante, sin cambios de ritmo y manteniendo la distancia de seguridad para no tener que ir pendiente del freno. Además, en la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva.

"También sería interesante, si es posible, anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un coche, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible".

3. Presión adecuada de los neumáticos

Los neumáticos son extremadamente importantes, ya que son el único contacto del vehículo con el suelo. En este sentido, una presión correcta y un buen estado de la banda de rodadura no solo previene accidentes, sino que también reduce el consumo de combustible.

Según el Real Club del Automóvil de España (RACE), "conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la recomendada por el fabricante hace que el consumo aumente en un 2% en áreas urbanas y un 4% en las interurbanas".

Cuando el maletero va cargado hasta arriba de maletas, la DGT recomienda aumentar la presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta del conductor.

De no hacerlo, subirá el consumo de carburante y, además, se incrementará el desgaste del neumático.

4. El equipaje

En relación con este último punto, si el maletero se queda pequeño, conviene recurrir a un baúl o portaobjetos de techo cerrado y con formas aerodinámicas. Llevar las ventanas abiertas en carretera también aumenta el consumo de carburante, al igual que conectar el aire acondicionado sin necesidad.

Extra

Tráfico establece diversos límites de velocidad según el tipo de vía y su entorno, variando generalmente entre 20 y 120 km/h. Siempre que sea posible y respetando la normativa, el menor consumo en carretera se produce al circular a una velocidad constante de 90 km/h.

"Si quieres que el consumo de gasolina sea el más justo posible, no es lo más aconsejable alcanzar los límites de velocidad, sino los kilómetros por hora adecuados para que el motor pueda empujar de forma eficiente", explica RACE.