Toyota Breogán presenta en A Coruña el nuevo RAV4, buque insignia de la electrificación de Toyota

Este evento marca el inicio de la gira del nuevo RAV4 por la red de concesionarios Toyota Breogán en Galicia durante todo el mes de abril

Toyota Breogán ha acogido en sus instalaciones de A Coruña la presentación en exclusiva del nuevo Toyota RAV4, un modelo clave en la estrategia de electrificación de la marca japonesa y referente global en el segmento SUV. Este evento marca el inicio de la gira del nuevo RAV4 por la red de concesionarios Toyota Breogán en Galicia durante todo el mes de abril, acercando a clientes y público general una de las principales novedades del mercado automovilístico en 2026.

En el acto de presentación, Jesús Somorrostro, gerente de Toyota Breogán, trasladó a los asistentes todas las novedades de la sexta generación del Toyota RAV4, que llega al mercado español reforzando su posición como uno de los SUV más relevantes del segmento D, apostando por una electrificación avanzada, mayor eficiencia y conectividad de última generación.

Como explicó Jesús, el nuevo RAV4 se ofrece en versiones híbrida (HEV) e híbrida enchufable (PHEV), consolidando la estrategia multitecnológica de Toyota hacia una movilidad más sostenible.

Entre sus principales avances técnicos destacan: un nuevo sistema híbrido enchufable basado en motor 2.5 litros, con mejoras en rendimiento y experiencia de conducción; mayor autonomía y eficiencia, con consumos optimizados y una destacada capacidad de conducción en modo eléctrico; la plataforma digital ARENE e integración de sistemas avanzados de conectividad; y Toyota Safety Sense 4.0, con nuevas funciones de asistencia a la conducción y actualizaciones remotas. Todo ello en un modelo que mantiene el ADN del RAV4, pero evoluciona hacia un SUV más tecnológico, eficiente y adaptado a las nuevas demandas del conductor.

A Coruña, epicentro de una gira experiencial en Galicia

La presentación en Toyota Breogán A Coruña reunió a clientes, amigos y medios de comunicación, que no quisieron perderse esta exclusiva puesta de largo. Este evento marca el inicio de una gira itinerante que recorrerá las distintas instalaciones del grupo en Galicia a lo largo del mes de abril, ofreciendo a los clientes la oportunidad de conocer el vehículo en primicia, descubrir sus innovaciones tecnológicas, experimentar de primera mano la nueva generación del SUV y participar en el sorteo de una experiencia VIP de conducción del nuevo RAV4, que incluye una noche de hotel con desayuno.

Las próximas fechas y ubicaciones de la gira serán: Toyota Breogán Lugo, del 11 al 15 de abril; Toyota Breogán Narón, los días 16 y 17 de abril; Toyota Breogán Vigo, los días 27 y 28 de abril; y Toyota Breogán Pontevedra, los días 29 y 30 de abril.