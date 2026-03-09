El litro del diésel se dispara a 1,85 euros en A Coruña: esto es lo que cuesta llenar el depósito

El precio del carburante continúa al alza. En la última semana hemos visto cómo muchas personas se adelantaban y llenaban el depósito ante una posible subida del combustible, algo que finalmente ha terminado convirtiéndose en una realidad.

Facua Consumidores en Acción ha denunciado que el precio del gasóleo se ha disparado una media de 23 céntimos por litro en solo cuatro días, entre el pasado lunes y viernes, a raíz del conflicto desatado en Oriente Medio.

El precio del diésel se dispara en A Coruña

En A Coruña, una de las gasolineras más baratas ha incrementado su precio en 22 céntimos en menos de una semana. Petroprix, situada en la calle Severo Ochoa, número 27, ha pasado de 1,369 euros el litro a 1,539 euros en comparación con el martes pasado.

El resto de gasolineras de la ciudad herculina también han incrementado sus precios, una tendencia que igualmente se observa en el diésel, con una subida incluso mayor, de alrededor de 36 céntimos. De hecho, la estación de servicio Cepsa de la avenida Porto da Coruña tiene el litro de diésel "óptima" a 1,85 euros y el "star" a 1,76 este lunes.

El cierre del Estrecho de Ormuz ha encendido todas las alarmas sobre el precio del carburante.

Aunque solo alrededor del 5% del petróleo y el 2% del gas natural licuado que importa España transita por Ormuz, "un bloqueo prolongado tensionaría el mercado global, elevaría la cotización internacional del crudo y del gas y acabaría filtrándose a los precios del día a día", explica Europa Press.

En este sentido, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparaba este lunes, en torno a las 08:17 horas, más de un 15%, hasta los 107 dólares por barril. "Aunque ha llegado a perforar, por momentos, los 115 dólares", apunta Europa Press.

Ante una nueva oleada de ataques en Oriente Próximo y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, el crudo sigue disparado después de acumular la semana pasada un repunte de más del 30%.

Esto es lo que cuesta llenar el depósito en A Coruña

Esta situación ha afectado al bolsillo de los conductores coruñeses, ya que llenar el depósito en la gasolinera de la ciudad cuesta ahora al menos 36 céntimos más por litro de diésel que hace menos de una semana, y alrededor de 20 céntimos más en el caso de la gasolina.

A continuación, te detallamos los precios de las que hace una semana eran las 10 gasolineras más baratas de A Coruña y su diferencia con respecto al martes pasado, según los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:

Diésel

Gasolinera Precio diésel hace una semana (03/03/2026) Precio diésel actual (09/03/2026) Petroprix Pocomaco (avenida Sexta Ensanche, 1) 1,339 euros el litro 1,699 euros el litro Petroprix (calle Severo Ochoa, 27) 1,359 euros el litro 1,699 euros el litro Plenergy (calle Severo Ochoa, 0) 1,359 euros el litro 1,699 euros el litro Miramar Oil (calle Isaac Peral, 6) 1,369 euros el litro 1,699 euros el litro Carbugal Coliseum (calle Francisco Pérez Carballo, s/n) 1,369 euros el litro 1,729 euros el litro Carbugal Los Rosales (avenida Gran Canaria, s/n) 1,369 euros el litro 1,729 euros el litro Galp (avenida de Arteixo, parcela 83-B) 1,369 euros el litro 1,649 euros el litro Carbugal A Grela (avenida Enrique Salgado Torres, 9) 1,369 euros el litro 1,729 euros el litro Easygas (Camino Martinete, 52) 1,369 euros el litro 1,689 euros el litro Petrocash Bens (avenida Finisterre, 265) 1,369 euros el litro 1,699 euros el litro

Este lunes 9 de marzo, el diésel más barato lo encontramos en Shell (calle Newton, 14), con el litro a 1,599 euros.

Gasolina

Gasolinera Precio gasolina hace una semana (03/03/2026) Precio gasolina actual (09/03/2026) Petroprix (calle Severo Ochoa, 27) 1,369 euros el litro 1,589 euros el litro Plenergy (calle Severo Ochoa, 0) 1,369 euros el litro 1,589 euros el litro Petroprix Pocomaco (avenida Sexta Ensanche, 1) 1,379 euros el litro 1,589 euros el litro Galp (avenida de Arteixo, parcela 83-B) 1,409 euros el litro 1,589 euros el litro Carbugal Coliseum (calle Francisco Pérez Carballo, s/n) 1,379 euros el litro 1,599 euros el litro Carbugal Los Rosales (avenida Gran Canaria, s/n) 1,379 euros el litro 1,599 euros el litro Carbugal A Grela (Avenida Enrique Salgado, 9) 1,379 euros el litro 1,599 euros el litro Miramar Oil (calle Isaac Peral, 6) 1,379 euros el litro 1,599 euros el litro Petrocash Bens (avenida Finisterra, 265) 1,379 euros el litro 1,599 euros el litro SBC (calle Severo Ochoa, 39) 1,399 euros el litro 1,599 euros el litro

Este lunes 9 de marzo, la gasolinera más barata de A Coruña es Shell (calle Newton, 14), con el litro de gasolina a 1,539 euros. Le sigue Easygas (Camino Martinete, 52), con el litro de gasolina a 1,549 euros, según el Geoportal de Hidrocarburos.