¿La guerra de Irán impulsará el alza en las gasolineras? Así está el precio de la gasolina en A Coruña

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ya empieza a reflejarse en el mercado de los combustibles. Tras una nueva oleada de ataques, el precio del petróleo subía más de un 2% antes de la apertura de las bolsas europeas.

En concreto, hacia las 08:15 horas de este martes, el barril de Brent (referencia en Europa) avanzaba un 3,4% y alcanzaba los 80,34 dólares, según datos recogidos por Europa Press.

Largas colas en las gasolineras de A Coruña

La escalada en el precio del petróleo ha reavivado la preocupación sobre el posible impacto en el precio de la gasolina. De hecho, las gasolineras del área de A Coruña registraron ayer largas colas ante el temor a una inminente subida del precio de los carburantes.

La tensión en Oriente Medio también se está dejando sentir en A Coruña, donde muchos conductores se han adelantado a un posible golpe al bolsillo. Ante el aviso de subidas "drásticas" por parte de proveedores a las estaciones de servicio, optaron por llenar el depósito antes de esos posibles aumentos.

El estrecho de Ormuz es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo. De hecho, por aquí transitan alrededor de uno de cada cinco barriles de petróleo, y cualquier interrupción en esta vía tiene un impacto inmediato sobre la economía mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Pero, ¿qué ocurre con España? La dependencia directa de Ormuz, explica Europa Press, es limitada gracias a la diversificación de orígenes del suministro energético. En este sentido, el Gobierno ha estimado que apenas el 5% del petróleo que llega a España transita por el Estrecho de Ormuz.

No obstante, la escalada de la tensión ha llevado a muchos coruñeses a adelantarse y llenar el depósito ante la preocupación por las posibles consecuencias en los precios.

Así está el precio de los carburantes en A Coruña

En Quincemil recopilamos este martes, 3 de marzo, algunas de las gasolineras más baratas de A Coruña según los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:

Gasolina

Petroprix (calle Severo Ochoa, 27): 1,369 euros el litro

Plenergy (calle Severo Ochoa, 0): 1,369 euros el litro

Carbugal Coliseum (calle Francisco Pérez Carballo, s/n): 1,379 euros el litro

Carbugal Los Rosales (avenida Gran Canaria, s/n): 1,379 euros el litro

Petroprix Pocomaco (avenida Sexta Ensanche, 1): 1,379 euros el litro

Carbugal A Grela (Avenida Enrique Salgado, 9): 1,379 euros el litro

Miramar Oil (calle Isaac Peral, 6): 1,379 euros el litro

Petrocash Bens (avenida Finisterra, 265): 1,379 euros el litro

SBC (calle Severo Ochoa, 39): 1,399 euros el litro

Galp (avenida de Arteixo, parcela 83-B): 1,409 euros el litro

Diésel